La intendenta de Moreno se anota como candidata a presidir el PJ bonaerense

La pelea por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense se intensifica con la irrupción de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, quien se postula como candidata a presidir la histórica estructura del peronismo en la provincia. La disputa, que enfrenta a los sectores liderados por el gobernador Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner, ve ahora a una figura que, hasta el momento, se mantuvo fuera de los principales frentes y que intenta imponer su propia agenda en medio de una interna fragmentada.

Fernández, que actualmente ocupa la vicepresidencia del PJ bonaerense y el PJ nacional, ratificó su intención de competir por la conducción del partido, en un momento en que el oficialismo y el kirchnerismo parecen atrapados en una guerra de poder. Su candidatura se presenta como una opción distinta, que pretende oxigenar la estructura y salir del estancamiento generado por las luchas internas.

Para la intendenta de Moreno, la situación del partido es insostenible. En sus propias palabras, el PJ está paralizado, incapaz de ofrecer respuestas ante la crisis política y económica que atraviesa el país. “Lo que no podemos es estar paralizados. El partido tiene que empezar a moverse”, aseguró Fernández, quien considera que el peronismo necesita renovarse para poder ser un actor relevante en la coyuntura actual.

"El Chavo del 8" y la interna del PJ

Mariel Fernández no escatima en comparaciones y se atreve a definir la situación interna del PJ con una curiosa referencia a la popular serie El Chavo del 8. Según su visión, la pelea por la presidencia del partido recuerda a una escena de la serie: “Parece la pelota de Quico. Todos pelean por el PJ, pero para no hacer nada”.

Axel Kicillof avanza en su armado nacional para el 2027: “No alcanza solo con el peronismo”

En sus declaraciones, Fernández remarca que el peronismo debe ser un espacio de discusión y no un club de poder cerrado. En este sentido, se aleja de las posturas de Kicillof y de Máximo Kirchner, a quienes considera responsables del estancamiento del partido.

La disputa por la conducción del PJ bonaerense ya encendió una batalla entre el kirchnerismo más duro y los seguidores del gobernador. Mientras que La Cámpora y sus aliados impulsan la reelección de Máximo Kirchner al frente del partido, el sector de Kicillof propuso nuevas figuras, como Verónica Magario, para una lista de unidad.

Fernández, por su parte, asegura que no se alinea con ninguno de estos sectores. “Nadie me convoca, ni de un lado ni del otro. Es una iniciativa del peronismo que quiere tener discusiones”, afirma. Aunque mantiene un diálogo con Kicillof, especialmente después del cierre de listas nacionales que excluyó a varios intendentes del peronismo, no se ve reflejada en ninguna de las dos facciones en disputa.

Emilio Pérsico y la recolección de avales

El apoyo de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita (MDF), fue clave para el armado de la candidatura de Fernández. En estos días, Pérsico estuvo trabajando en el terreno, recogiendo los avales necesarios para la candidatura. Los requisitos para competir por la presidencia del PJ son estrictos: es necesario recolectar firmas en al menos cinco de las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, con el 2% del padrón de cada municipio.

La tarea no es fácil, pero Fernández se muestra decidida a llevar su propuesta más allá de las estructuras tradicionales del PJ. Para ella, el peronismo necesita una renovación profunda, que le permita articular un proyecto que se aleje de los acuerdos de cúpula y abra las puertas a nuevos liderazgos.

A pesar de su foco en la competencia interna del PJ, Fernández tiene aspiraciones que trascienden el partido. Su mirada está puesta en 2027, cuando podría lanzarse como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

La estratega de Moreno ya comenzó a dejar señales de esta futura candidatura: en varias ciudades del conurbano, incluyendo su propio distrito, aparecieron pintadas con la consigna "Se viene Mariel".

Fernández asegura que su candidatura podría ser la respuesta a los desafíos que enfrenta el PJ, y confía en su capacidad para reunir a sectores disidentes bajo un mismo proyecto.

