Ampliaron la imputación contra los acusados de abusos sexuales en el Senado bonaerense

La fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, imputó este miércoles a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, acusados de haber abusado sexualmente de cuatro mujeres y quienes están detenidos desde el 29 de diciembre último. Ambos son empleados de planta permanente del Senado bonaerense y uno de ellos trabajó en la municipalidad de La Plata.

El abogado de tres de las cuatro víctimas, Ignacio Fernández Camillo, dijo que dos de ellas los denunciaron en 2019 y otras dos en 2025.

La ampliación de la imputación que hizo este miércoles la fiscal fue por cinco episodios denunciados en 2019. Según el abogado Fernández Camillo la quinta víctima no denunció abusos sexuales sino lesiones y amenazas en la puerta del Senado en 2014.

Según informó La Nación este jueves comenzarán los peritajes de los teléfonos celulares de los detenidos. Nicolás Daniel Rodríguez está imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” y Daniela Silva Muñoz como “partícipe necesaria” de esos actos, agravados en algunos casos por privación ilegítima de la libertad y empleo de armas.

La Justicia está investigando la presunta secta “La Orden de la Luz”, que sería la estructura por la que Rodríguez y Silva Muñoz habrían captado a algunas de sus víctimas en movilizaciones políticas. Les habrían hecho promesas de emplearlas en el sector público.

Ambos militaban en el Movimiento Ciudadano La Capitana, una agrupación peronista de La Plata, que surgió en 2018 y cuya referente fue Giselle Fernández, hermana de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego alejada -desde hace años- de la conducción del espacio.

Desde principios del año pasado, La Capitana se referencia en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sin embargo, desde dicho espacio dijeron a La Nación que el movimiento no cuenta con una estructura orgánica a la que pudieran sumarse formalmente los imputados y resaltaron que la mayoría de sus actividades son abiertas a todo el público.

Desde el MDF explicaron que ambos imputados fueron eliminados de una lista de difusión del espacio en agosto de 2025, una vez que comenzaron a hacerse conocidas las denuncias por abuso sexual en su contra.

En 2019, Rodríguez integró la lista de concejales para La Plata en la boleta que llevaba a Victoria Tolosa Paz como candidata a intendenta, disputa que perdió con Julio Garro, del Pro. Silva Muñoz, en tanto, fue precandidata a concejala de La Plata por el Frente de Todos en 2021.

En 2023, Julio Alak se impuso en la intendencia platense por 606 votos contra Garro.

Según La Nación el dirigente Gastón Castagneto asumió como titular de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad del municipio por un acuerdo con Alak y fue quien habría acercado a Roríguez, quien fue nombrado a cargo de la subsecretaría de Convivencia Ciudadana. Fuentes de la intendencia consultadas por La Nación dijeron que Rodríguez ingresó al área en febrero de 2024 como asesor ad honorem y fue desplazado en octubre de ese mismo año.