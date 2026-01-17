Peronismo al ataque: Alberto, Kicillof y Malena Galmarini acusaron a Milei de "colgarse del trabajo de otros"

Luego de que se anunciara que Argentina anunciara que participará de la misión de la NASA "Artemis II" con su microsatélite “Atenea”, varios científicos y diferentes figuras del peronismo salieron a cuestionar el "festejo del Gobierno de Javier Milei" en ese logro, acusándolo de "colgarse del trabajo de trabajadores del Estado a los que desfinancia y somete a un ajuste cruel".

Según detallaron, el proyecto fue una iniciativa del Gobierno de Alberto Fernández, y la primera en salir a responderle a Milei fue Malena Galmarini, legisladora bonaerense del Frente Renovador y esposa de Sergio Massa, quien arrancó su descargo en X ironizando en la situación con una frase de la actual pareja de su padre: “‘¡No se cuelguen de mis tetas!’, diría Moria Casan”.

El gobierno de Javier Milei confirmó que Argentina participará de la misión lunar Artemis II de la NASA

A continuación, la referente del PJ expuso sus argumentos: “El Presidente-topo dice que gracias a su gestión horrorosa, Argentina fue seleccionada para la Misión Artemis II. Pero veamos…

1. Proyecto USAT-1: en la Universidad Nacional de La Plata, se proyecta y desarrolla el primer microsatélite universitario argentino, antecedente fundamental de ‘Atenea’.

2. Acuerdos de Artemis: en 2023, durante la gestión peronista, se produce la visita clave a la NASA, se inician el desarrollo técnico y los acuerdos políticos necesarios que posibilitan la adhesión a los Acuerdos de Artemis, se formaliza la cooperación espacial para misiones lunares y la inclusión de Argentina en esta Misión”.

A continuación, Galmarini agregó: “El proyecto ‘Atenea’ fue financiado y desarrollado por TODAS instituciones públicas/estatales, desfinanciadas por este gobierno:

a). CONAE: estatal.

b). CNEA: estatal.

c). Univ de La Plata: pública con financiamiento estatal.

d). UNSAM: pública con financiamiento estatal.

e). UBA: pública con financiamiento estatal.

f). VENG S.A.: es una empresa aeroespacial argentina, de capital estatal (vinculada a la CONAE).

g). IAR: unidad ejecutora del CONICET, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Por lo tanto, ni recortes de gastos innecesarios sociales y politológicos ni apoyo a la Ciencia y Tecnología”.

Galmarini cerró su posteo diciendo: “Puro AJUSTE CRUEL y colgarse del trabajo inmenso de otros: trabajadores del Estado Argentino que bien expresa el comunicado oficial, ‘demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas que mantiene la República Argentina’, a pesar de los destrozos del gobierno actual. ‘La única verdad es la realidad’. Juan Domingo Perón”.

El periodista Tomás Díaz Cueto la cuestionó diciendo: “La familia ñoqui”. Rápidamente, la legisladora le contestó: “No hables de tu familia así, Tomás… son los únicos que estarán cuando vuelvas al anonimato. Besis”.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof reposteó el texto de Roberto Salvarezza, Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, quien escribió: “La decisión de participar del proyecto Artemis, del cual Artemis II es parte, fue decisión del gobierno anterior y no de Milei. Este gobierno no tiene ningún logro para mostrar en ciencia y tecnología, solo ajuste y desmantelamiento de todos los organismos”.

Salvarezza además denunció: “Celebra un microsatélite que llevará la NASA mientras los proyectos de satélites de observación de CONAE y de telecomunicaciones de ARSAT-INVAP están paralizados y los científicos se van al exterior. Argentina retrocede en ciencia y tecnología con el peor presupuesto en 50 años”.

Jorge Luis Aliaga, exSubsecretario de Evaluación Institucional-MinCyT, también recordó en su cuenta de X el texto donde Argentina anunciaba, en julio de 2023, su cooperación con la NASA.

El expresidente Alberto Fernández decidió compartir el mensaje de Galmarini y afirmó: “Poniendo las cosas en orden. Así sucedieron las cosas más allá del relato siempre falso de los libertarios”.

Finalmente, el exministro de Educación Daniel Filmus, expresó en su cuenta de X: “Felicitamos a investigadores de CONAE y las universidades de La Plata y San Martín que, a pesar del feroz ajuste de Milei (-40%), diseñaron el satélite que formará parte de Artemis. El acuerdo con la NASA, la participación y el satélite son de 2023. Milei miente, como siempre”.

El anuncio del Gobierno diciendo que colaborará con la NASA

El gobierno de Javier Milei anunció el viernes 16 de enero que integrará la misión ‘Artemis II’ de la NASA para volver a la Luna. Así lo detalló la Oficina del Presidente en un comunicado donde reveló que, en este proyecto, se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que “permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA”.

Según el texto oficial, "quedar seleccionado demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas que mantiene la República Argentina”. Y añade que “el desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”.

El lanzamiento de "Artemis II" se realizará desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos.

HM/HB