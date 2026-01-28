Alertan por olas de calor extremo a nivel global: ¿Cuáles son los países más afectados?

Especialistas alertan por calor extremo a escala global. Según un estudio, casi 3.800 millones de personas podrían verse expuestas a este fenómeno en 2050.

Los científicos de la Universidad de Oxford, citados por la AFP, subrayan que la magnitud de este desafío demanda una adaptación acelerada y estructuras adecuadas para enfrentar la amenaza. El grupo de investigación que se publicó en Nature Sustainability, anticipa que esta problemática no es lejana, ya que se prevé que el mundo pronto alcance un incremento de 1,5 ℃ respecto de los niveles preindustriales.

Los países con climas cálidos —principalmente en el cinturón tropical— cargarán con la mayor parte de esta presión. La demanda de sistemas de refrigeración aumentará de manera drástica en naciones de rápido crecimiento demográfico y grandes zonas urbanas que aún carecen de acceso masivo a aire acondicionado u otros recursos.

¿Cuáles son los países más afectados? figuran Brasil, Indonesia y Nigeria, todos con cientos de millones de habitantes expuestos a riesgos sin precedentes.

El estudio identifica además a India, Filipinas y Bangladesh como zonas críticas donde millones enfrentarán impactos significativos en salud y calidad de vida.