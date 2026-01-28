Se modernizó el sistema de calificación de películas: ¿Cómo es ahora y a partir de cuándo rige?

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la nueva reglamentación de la Ley N° 23.052, que regula el sistema de calificación de películas cinematográficas en la Argentina.

¿Cuáles son los principales cambios? se establece la posibilidad de homologar automáticamente las calificaciones otorgadas por organismos reconocidos en los países de origen de las películas, especialmente en el caso de producciones extranjeras, que hoy representan la mayor parte de la oferta en salas argentinas. Esta homologación se realizará sin perjuicio de la facultad del INCAA de adecuar las calificaciones por razones de orden público cuando corresponda.

A través del Decreto 50/2026, se actualiza un marco normativo vigente desde 1984, adecuándose a las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas que atraviesan hoy la producción y el consumo de contenidos audiovisuales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La medida redefine el esquema de calificación con el objetivo de brindar información clara y suficiente al público, especialmente a padres, madres y tutores, para que puedan ejercer de manera responsable su rol de orientación respecto del acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos audiovisuales.

En ese sentido, el decreto reafirma que la responsabilidad primaria en la supervisión de los consumos culturales de los menores corresponde a las familias, mientras que el Estado cumple un rol complementario de orientación y prevención.

Asimismo, el decreto asigna al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) la competencia exclusiva para otorgar las calificaciones, en reemplazo de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, cuya estructura y funcionamiento habían quedado desactualizados.

Esta centralización permitirá mayor agilidad, coherencia y especialización técnica, reduciendo demoras burocráticas y facilitando el acceso oportuno del público a las obras cinematográficas.

El nuevo régimen busca optimizar recursos del Estado, agilizar la distribución y exhibición de contenidos, y alinear el sistema argentino con estándares internacionales, sin afectar la protección del público ni el espíritu de la Ley N° 23.052.