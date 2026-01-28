Crecen las estafas de los alquileres temporarios en la Costa: ¿Cuáles son las recomendaciones para evitarlas?

Lo que pueden ser unas vacaciones de descanso se pueden transformar en una pesadilla. Ante la estacionalidad, que es algo recurrente año a año, aparecen este tipo de modalidad virtuales que son las estafas, que son potenciadas por redes sociales.

Las estafas se dan como falsos avisos en redes sociales. Y la seña, es la estafa previa. Porque se transfiere la seña a una billetera virtaul donde tampoco tenes un control estricto.

Según reportan autoridades, las estafas se perfeccionan con la ayuda de la tecnología. Hasta en algunos casos crean imágenes con inteligencia artificial de inmuebles que no existen o que no están destinados para ser alquilados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Frente a esto, desde el Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires dan una serie de recomendaciones.

Fundamental, saber a quien contratas, hay plataformas donde ese dato se desconoce. A partir de los padrones que uno puede verificar en el colegio.

Verificar antes de cerrar una reserva es clave. Eso se puede hacer ingresando a la página: martillerosba.org.ar en el caso de la provincia de Buenos Aires, con solo ingresar nombre y apellido se puede saber si está debidamente habilitado.