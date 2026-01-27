Envejecimiento mental: a qué síntomas hay que estar atentos y qué se recomienda.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todos los países del mundo, se está experimentando un envejecimiento de las personas mayores en la población.

Se espera que para el 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de sesenta años.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan estar atentos para prevenir enfermedades como la demencia o el Alzheimer.

Uno de los puntos es que el paso de los años no es sinónimo de demencia, ni pérdida de funcionalidad. La segunda recomendación es que no todo olvido, indica la presencia de una enfermedad.

También hay que estar atentos a los signos de alarma, que permiten diferenciar un olvido común de uno patológico. Si detectas uno de estos signos, no hay que preocuparse, sino ocuparse y consultar a un especialista.

También hay que interiorizarse sobre los diferentes factores que pueden prevenir la demencia.