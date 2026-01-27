Celulares: ¿Cuándo van a bajar los precios?

El Gobierno Nacional terminó de implementar la eliminación de impuestos para la importación de celulares. La medida forma parte de un plan iniciado en 2025 con el recorte de los derechos de importación del 16 al 8%. Pero desde el 15 de enero el arancel bajó del 8 al 0%.

La expectativa es que esta baja se traslade a los precios finales de venta al consumidor, pero desde las empresas explican que esa rebaja tardará en llegar, es que el arancel es para la importación, y muchos de los productos que se encuentran en los puntos de ventas, ya fueron ingresados al país, hace algunos meses cuando todavía regía el impuesto.

Por eso desde las empresas son cautelosos, y advierten que pueden demorarse en verse la baja de los precios, de los dispositivos.

Además, es importante aclarar que la baja es para los productos que sean íntegramente importados y no tengan parte de producción nacional.

Esto es teniendo en cuenta que la mayor parte de los equipos que se venden en la Argentina son de producción, en parte local.

Desde el Gobierno sostienen que tanto por la competitividad del nuevo escenario como por la quita de impuestos, los precios pueden llegar a reducirse entre un 25 y un 35%