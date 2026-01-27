Alertan por el consumo de bolsas de nicotina, y el riesgo de la adicción en jóvenes

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires alerta a la población y equipos sanitarios respecto al crecimiento de la circulación, promoción y consumo de bolsas de nicotina (pouches). Son desechables, no requieren combustión ni vapor; y se disuelven en la boca sin necesidad de escupir.

Los pouches son productos de uso oral, que se presentan en pequeñas bolsitas y se colocan entre el labio y la encía. Contienen un polvo compuesto por saborizantes que liberan nicotina por absorción a través de la mucosa oral, durante aproximadamente 30 minutos. En Argentina se empezaron a comercializar durante el año 2025, son fabricados por la industria tabacalera.

Los especialistas advierten que, en productos con altas concentraciones, los niveles de nicotina en sangre pueden incluso superar a los alcanzados con el consumo de cigarrillos convencionales, lo que potencia de manera alarmante su capacidad adictiva y su daño al corazón y al sistema nervioso.

Si bien en Argentina no existe hasta ahora una normativa específica que regule de manera expresa este producto; ni habilitaciones o autorizaciones sanitarias vigentes para su comercialización podrían asimilarse a las restricciones existentes para los productos derivados del tabaco.

En la provincia de Buenos Aires, rige la Ley Nº 13.894 que establece un marco general de protección de la salud frente a la promoción y el consumo de productos elaborados con tabaco y/o derivados, con especial atención a la población infantil y adolescente.

¿Cuáles son los efectos de la nicotina?

Entre los principales daños asociados a la exposición a la nicotina se destaca el cardiovascular, ya que produce el aumento agudo de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial y; a largo plazo, provoca hipertensión, arritmias y cambios en la estructura del corazón.

La nicotina no es solo un vector de la adicción al tabaco; sino una toxina cardiovascular biológicamente activa. Por eso, ningún producto que contenga nicotina es seguro para el corazón ni para los vasos sanguíneo.