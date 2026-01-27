El hantavirus alcanza su mayor tasa de mortalidad

Crecen las muertes por hantavirus en Argentina con una tasa del 33,6%, que no solo alcanza, sino que supera los promedios históricos reportados en años previos. Es que se registraron 28 muertes entre 86 casos confirmados, según el Ministerio de Salud de la Nación y el Boletín Epidemiológico Nacional.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el brote? El epicentro se ubica en la región Centro, que comprende Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Localidades como General Belgrano, Mar del Plata, San Andrés de Giles, Chacabuco y La Plata reportaron una cantidad de casos significativamente mayor en comparación con temporadas anteriores, según señaló la subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles son los síntomas más comunes? síndrome cardiopulmonar, caracterizado por fiebre, síntomas digestivos, dificultad respiratoria e hipotensión, detallaron especialistas.

El segmento etario de 50 a 59 años mostró la tasa de letalidad más alta, con un 75% de mortalidad, de acuerdo con el Ministerio de Salud.