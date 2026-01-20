Indignación: los estafaron con un alquiler en la costa y se burlaron desde la cárcel

Una familia santafesina sufrió una estafa con el alquiler de una casa para pasar sus vacaciones en la costa bonaerense. No obstante, la indignación fue aún mayor cuando una de las víctimas recibió un mensaje en su celular, a modo de burla, con una foto de los presuntos estafadores tomada desde una cárcel.

Según explicó el medio La Capital, la familia había abonado unos 210 mil pesos a modo de reserva de una propiedad en alquiler en la localidad de Santa Elena, en Mar Chiquita, a unos 17 kilómetros de Mar del Plata, para vacacionar en la costa entre el 14 y 19 de enero.

La familia viajó ilusionada desde Santa Fe hacia la costa atlántica para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con que el arrendamiento no existía y una vecina les informó que la propiedad era de un familiar suyo y que no estaba en alquiler.

Desesperados ante la situación, los damnificados comenzaron a llamar al supuesto propietario, con quien habían contactado vía redes sociales, pero se dieron cuenta que este los había bloqueado. Tras comunicarse desde diferentes números de teléfono el estafador les envió una foto del presunto grupo que habría realizado la estafa.

En la imagen se ve a un grupo de presos sonriendo en el interior de la celda de un penal o comisaría. Las víctimas de la estafa indicaron que el dinero de la reserva había sido enviado a la cuenta de una persona que sería la misma que aparece en la fotografía enviada desde el centro de detención.

Una de las víctimas de la estafa explicó que intentaron realizar la denuncia en la comisaría de Santa Clara del Mar. Sin embargo, no habrían obtenido una respuesta positiva de parte de las autoridades. "Nos dijeron que no podían rastrearlo, ni hacer nada con ese número de teléfono y que esto no era Estados Unidos", relató según La Nación.

"Los policías se nos rieron en la cara y no nos tomaron la denuncia", reprochó la víctima, identificada como Alanis y detalló: "Teníamos los comprobantes con el nombre de la persona, encontramos su Facebook y es el mismo que nos envió la foto desde una celda con total impunidad. La Policía no activó nada y solo se burlaron, igual que los presos".

