Cuál habría sido el rol de Claudio Morgado en la causa por estafas que involucra su esposa

La causa que involucra al conductor y exdiputado nacional Claudio Morgado quedó nuevamente en medio de la escena pública después de que se conociera el pedido de elevación a juicio oral y público. La Justicia solicitó que tanto él como su esposa, Vanesa Moreno, sean juzgados por presuntas "estafas reiteradas" y le atribuyó al periodista un rol clave en las acusaciones, en las que se señala a la mujer por ofrecer productos de marca a precios bajos, que nunca se entregaban.

La investigación indica que Moreno contactaba a personas del entorno cercano a Morgado y los engañaba al acordar la compra de ropa o de artículos de tecnología importados. Por ese motivo, la fiscal María Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción del Distrito Boulogne - Villa Adelina la imputó como autora del delito, pero también consideró que las estafas no habrían sido posibles sin la figura del exlegislador.

El ocaso de Claudio Morgado: de la TV infantil de los 90 y el INADI al caso judicial por estafas

Para la funcionaria, el extitular del ex INADI “siempre estuvo en conocimiento del accionar de su mujer” y en su requerimiento de elevación a juicio lo consideró como partícipe necesario. “Ofició de ‘puente’ para que ella pudiera desplegar sus artilugios y captar la atención de las víctimas y, una vez descubierta, se limitó a decir que él no era un estafador y que su mujer estaba enferma”, destaca el documento judicial.

En su defensa, el periodista contó que Moreno tiene un cuadro complejo de salud mental y que años atrás ya había quedado en el ojo de la tormenta por casos similares. Al parecer, la mujer padece bipolaridad -en la causa fue presentado un Certificado Único de Discapacidad (CUD)- y la discusión gira en torno a la imputabilidad.

En 2025, fue sometida a una pericia psiquiátrica oficial que arrojó que la acusada “comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones”. Ahora, la decisión final con respecto al debate oral quedó en manos de jueza Andrea Rodríguez Mentasty.

Los damnificados han sostenido que Morgado también estaría involucrado en las maniobras y el argumento de su defensa sería una manera de desligarse y desentenderse de las acusaciones. “Las víctimas, creyendo en el error motivado por el engaño típico desplegado, efectuaron la correspondiente disposición patrimonial”, expresó la fiscal Hertrig acerca de la confianza que inspiraba y cómo se habría desarrollado la estafa.

Sobre los productos ofrecidos, entre los que había indumentaria deportiva, ropa de cuero y tecnología, sentenció: “La mercadería no existió y en consecuencia nunca fue entregada, desvaneciéndose de este modo la puesta en escena articulada, generando con su ilícito accionar un detrimento patrimonial”.

Bábara García: "Morgado traía a la esposa y la presentaba"

La investigación por la causa que está en manos de la fiscal Hertrig inició en 2024, tras la denuncia de la productora Bárbara García, excompañera de Morgado en Extra TV. Pero las acusaciones en contra de la pareja vienen desde hace varios años atrás y entre los perjudicados se encuentran varias figuras del ámbito periodístico y artístico, como la escritora Ivy Cangaro y la baterista Andrea Álvarez.

En la red social Facebook, los denunciantes formaron un grupo privado llamado "Víctimas de los estafadores Claudio Morgado y Vanesa Moreno", que fue creado el 25 de marzo de 2022 y tiene, entre otros administradores, a Álvarez y García. También se congregaron en un grupo de Whatsapp, donde comparten información, pruebas y avances de la causa.

"Yo me enteré en 2024, pero esta gente venía estafando un montón de personas desde 2016, apróximadamente, que salió una investigación en TN Investiga", señaló Bárbara García a la señal A24, tras confirmarse el pedido de elevación a juicio.

"Era un modus operandi. Cada vez que venía a trabajar, traía a su esposa y te la presentaba; te decía que ella era diseñadora, artista plástica y que se dedicaba a confeccionar y vender ropa, bolsos, todo tipo de cosas. Te generaba una interacción", recordó la hermana del periodista Camilo García. "Muy amorosa, no parecía rara. Me enganchó porque me dijo que tenía una prima que trabajaba en una marca deportiva y que a todos los empleados una vez al año les daban la posibilidad de, por 48 horas, vender cosas a mitad de precio".

"Ese era el speech, que tenían la posibilidad de adquirir y vender productos baratos", resumió la comunicadora. "Me decía 'como veo que vos haces mucha gimnasia quería compartir esta página y les llegué a pagar alrededor de 600.000 pesos. También le mostré los productos a mi hermano; Camilo me empezó a mostrar noticias en las que estaban acusados de estafas y desconfiamos".

Luego, empezaban las excusas: "Que la promoción estaba activa 48 horas más, que está lloviendo y se me dificulta llevartelo... Nunca me entregaron nada, y yo le había recomendado a otros compañeros". En esa línea, agregó: A mí me causó muchos problemas, porque a través mío compró una periodista, que también es docente, y una amiga de mi hijo más chico que gastó casi 2.600 dólares".

Otras denuncias contra Claudio Morgado y su esposa

Por su parte, Cangaro se manifestó en la plataforma X y comentó que los engaños eran parte de un sistema: "Hace por lo menos seis años juntos (ella más de veinte en solitario) tienen implementado un sistema de estafas piramidal. Todos los meses contactan a decenas de personas a las que ofrecen artículos en venta.

"En mí caso, el argumento fue que ella era diseñadora y fabricante de carteras y zapatos de cuero y que, como estaba transitando un cáncer terminal, necesitaba liquidar urgente para pagar su tratamiento", puntualizó en la publicación. Después, aseguró que todos confiaron porque era Claudio Morgado y depositaban en su cuenta. "Te tenían meses a las vueltas, nunca dejaban de comunicarse y entonces confíabas, hasta que te cansabas y no reclamabas más. A veces te devolvían la plata con lo que recaudaban de engañar a una nueva tanda", dijo.

También denunció que no solo la estafaron a ella, sino que "por intermedio" de la periodista engañaron a "otras 67 personas". "Viven de eso, un sistema ponzi de mentiras y estafas, hubo gente que les compró al por mayor y perdió grandes sumas", cerró.

En tanto, Álvarez había salido a hablar en 2024 en la misma red social, donde relató que la engañaron a ella y a su hermano después de que les transfirieran 1.800 dólares por dos computadoras que nunca recibieron.

"En noviembre Vanesa (mujer de Morgado, mi vecino y amigo) me ofrece unas Mac Pro a buen precio que 'trae mi amiga para que yo las revenda pero a vos te la vendo a mil dolares porque Clau te ama'. Le dije que no y justo llama mi hermano que se le rompe la compu y él si se mete", afirmó la baterista.

"Llegó fin de año y ellos se fueron a Brasil y yo ahí ya me sentía una boluda pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba. Enero fue una demencia de versos y ya en febrero le pido la plata y empieza otro capitulo", indicó la exintegrante de Viuda e hijas de Roque Enroll, que tras buscar en Internet descubrió las demandas en contra del exlegislador y su esposa.

Con la situación, que expuso en redes sociales "para que no estafen a más personas", cortó su vínculo con los acusados y profundizó: “El modus operandi era usarlo a él de garantía, asegurarle que él tiene que importarte de alguna forma. No da resultado si el no significa nada para el estafado".

Tras la difusión de los casos, el exconductor de Televisión Registrada reconoció públicamente lo que había sucedido, sostuvo que Vanesa ya había atravesado por eso y que había tomado la decisión de internarla en una clínica psiquiátrica en Sarandí. También aclaró que en aquella oportunidad había resarcido económicamente a los afectados y que habían quedado sobreseídos.

