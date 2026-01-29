Buscan a la argentina desaparecida en Los Ángeles

Una joven argentina de 21 años es intensamente buscada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde se encuentra desaparecida hace más de una semana.

Se trata de Narela Micaela Barreto, oriunda de Banfield, quien se había mudado a Estados Unidos hace dos años y residía en un departamento alquilado.

La desaparición fue difundida por una prima de la joven a través de redes sociales, donde reclamó “respuestas de las fuerzas policiales” estadounidenses. "Ella es Narela Micaela Barreto, es argentina. La estamos buscando desde el día 21 de enero de 2026. Desapareció en la ciudad de Los Ángeles y necesitamos saber sobre su desfile", expresó la familiar en su publicación.

Los allegados a la joven también se comunicaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para confirmar si había sido detenida por ese organismo, pero esa posibilidad fue descartada.

En este contexto, la familia solicitó la colaboración de la comunidad y de los medios de comunicación para difundir la imagen de Narela con el objetivo de obtener datos que permitan localizarla.