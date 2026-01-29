Polémica por el nuevo traslado del sable de San Martín: ¿a dónde será llevado?

El presidente Javier Milei dispondrá el traslado de la custodia del sable corvo del General Don José de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La medida comenzará a regir el próximo 7 de febrero, luego de que la pieza histórica permaneciera más de diez años bajo resguardo del Museo Histórico Nacional (MHN), en el barrio de San Telmo.

El sable corvo es una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina y acompañó al Libertador de América en las campañas militares por la independencia del continente.

El arma fue adquirida en Londres en 1811 y se caracteriza por un diseño austero, sin ornamentaciones ni materiales preciosos, rasgo destacado por el propio MHN en su descripción oficial.

El cambio de custodia se concretará tras el acto conmemorativo por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, que se realizará en el municipio santafesino homónimo.

Según informó el Gobierno local, el Presidente fue invitado formalmente a participar del evento y será quien haga entrega del sable a los nuevos responsables de su resguardo.