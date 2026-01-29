Proponen aplicar la figura de ‘ecocidio’ al Código Penal.

En el marco del desastre ambiental provocados por los incendios en la zona cordillerana de la provincia de Chubut, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) propuso incorporar la figura del ecocidio al Código Penal de la Nación, con el objetivo de tipificar los delitos ambientales y sancionar penalmente a los responsables de incendios de vegetación que provocan daños masivos y persistentes sobre los ecosistemas.

Además, impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de esa provincia. La iniciativa ya lleva recaudados más de 7 millones de pesos, informó la UCR en un comunicado de prensa.

En este contexto, el radicalismo denunció la subejecución presupuestaria del Plan Nacional de Manejo del Fuego por parte del Poder Ejecutivo.

Según advirtieron, la ejecución de fondos apenas cubrió el 25 % de las partidas presupuestadas: aproximadamente 20.000 millones de pesos dejaron de usarse para fortalecer el sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales.

La UCR solicitó al Poder Ejecutivo nacional que informe “de manera precisa y transparente cuáles son los lineamientos y alcances de su política ambiental, y que evalúe con urgencia la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, para garantizar recursos suficientes para la prevención, el combate y la mitigación de los incendios forestales”.

“Finalmente, el radicalismo expresó su solidaridad con el pueblo de la Provincia de Chubut por los impactos de los incendios forestales y su reconocimiento al trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten los fuegos en la Patagonia”, concluyó el radicalismo en el comunicado.