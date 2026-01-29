Cuidar a los nietos puede beneficiar el cerebro.

Un nuevo estudio, publicado por la Asociación Estadounidense de Psicología, concluye que cuidar con regularidad de los nietos, puede ayudar a que las personas mayores tengan mejor fluidez verbal y memoria episódica.

El estudio analizó a 2.887 abuelos de 50 años o más y con una edad media de 67. Todos estaban cognitivamente sanos durante el periodo del estudio y vivían de forma independiente.

Los participantes respondieron a cuestionarios y realizaron pruebas cognitivas tres veces entre 2016 y 2022.

En ese contexto, los investigadores subrayaron que entender las actividades concretas, y no solo la frecuencia, es clave. Jugar o ayudar con los deberes parece relacionarse con una mayor fluidez verbal y una mejor memoria episódica.

Los abuelos que buscaban a sus nietos por el colegio con frecuencia también mostraron una mayor fluidez verbal.