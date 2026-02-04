Llaryora va por su primera ley de 2026 en medio de un clima político tensionado con la oposición de Juez

El áspero cruce del domingo en Laboulaye entre el gobernador Martín Llaryora y los referentes opositores Luis Juez y Rodrigo de Loredo podría colarse de lleno en la primera sesión ordinaria del año, convocada para esta tarde en la Legislatura. El debate tendrá como eje central la primera ley del Ejecutivo en 2026, pero el clima político anticipa algo más que una discusión simple.

La iniciativa que el oficialismo busca convertir en ley establece que la apertura del período legislativo se realice en el interior provincial durante los próximos diez años. Fue uno de los anuncios destacados por Llaryora en su discurso del domingo y se inscribe en una estrategia de fuerte impronta territorial, con especial foco en las regiones Sur, Oeste y Norte de Córdoba.

El proyecto cuenta con despacho favorable de la Comisión de Legislación General y de la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales, donde el PJ hizo valer su mayoría. Esa misma lógica se repetirá en el recinto: el oficialismo avanzará con los votos propios y de sus aliados, mientras que el juecismo anticipa un rechazo frontal. Así lo confirmaron a Perfil Córdoba fuentes legislativas.

En la UCR, en tanto, las posiciones aparecen divididas. Los halcones no ocultan su negativa, aunque la postura orgánica del bloque se define por estas horas antes del plenario.

El trasfondo del debate excede largamente el contenido de la ley. Las duras críticas que Llaryora lanzó en Laboulaye contra Juez y De Loredo —con Gabriel Bornoroni también alcanzado por la andanada— y el inmediato contraataque opositor dejaron un clima de tensión que amenaza con trasladarse al hemiciclo. El disparador del conflicto fue el bloqueo del juecismo en el Tribunal de Cuentas a la compra de drones para la Policía, un episodio que el gobernador utilizó como munición política.

En la oposición interpretaron el mensaje del mandatario en clave electoral y aseguraron que Llaryora adelantó el inicio de la campaña en un año que ya se perfila intenso rumbo a 2027.

Apertura de sesiones en Laboulaye: Llaryora comprometió más obras y cuestionó duramente a la oposición

La iniciativa

El proyecto que se tratará esta tarde establece en su artículo 1 que la sesión inaugural del período ordinario de la Legislatura se desarrollará, por un plazo de diez años, en municipios y comunas de los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Totoral, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca, además de las pedanías Castaño, Chalacea, Timón Cruz, Esquina y Suburbios del departamento Río Primero.

El artículo 2 dispone que, en cada apertura de sesiones, el gobernador deberá informar sobre el avance y estado de ejecución de obras, programas y acciones vinculadas al Plan de Igualdad Territorial.

Ese plan fue convertido en ley por la Unicameral el 16 de septiembre de 2025 y promulgado en octubre. Apunta a fomentar la inversión, la producción y el empleo en 13 departamentos del Noroeste y el Sur provincial. En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que es “un deber y un compromiso” rendir cuentas a los cordobeses al inicio de cada año legislativo sobre el desarrollo de esas regiones.

Tras el discurso de Llaryora, el triángulo opositor mostró unidad y endureció su ofensiva rumbo a 2027

Señales y agenda

La sesión de hoy no será un hecho aislado. En Laboulaye, Llaryora dejó expuesta su hoja de ruta legislativa para 2026, con un paquete de leyes que combina endurecimiento en seguridad, reformas institucionales y estímulos a la producción y el empleo.

La ley antibúnker, la protección integral a víctimas, un régimen penitenciario de alto riesgo y herramientas económicas para el campo y los emprendedores forman parte de una agenda que busca blindar el modelo de gestión y marcar la cancha frente a la oposición. En ese marco, el gobernador le pasó factura a Juntos por el Cambio por haber rechazado proyectos clave en materia de seguridad al inicio de su gestión.

Con este escenario, el gobierno de Llaryora desafía al arco opositor desde el arranque del año legislativo, que promete estar dominado por la confrontación discursiva entre halcones opositores y espadas del PJ.

Paquete de leyes: Llaryora puso sobre la mesa su hoja de ruta legislativa 2026 y desafía a la oposición

Otros proyectos

En el mismo plenario también se aprobarán cuatro proyectos de ley para ampliar los radios urbanos de distintas localidades de la provincia. Se trata de Ambul (San Alberto), Villa Candelaria Norte (Río Seco), Los Mistoles (Totoral) y Villa del Totoral (Totoral).