Paquete de leyes: Llaryora puso sobre la mesa su hoja de ruta legislativa 2026 y desafía a la oposición

En la apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura, el gobernador Martín Llaryora no solo trazó un balance de gestión sino que dejó explícita la hoja de ruta legislativa que buscará impulsar este año.

Desde Laboulaye, y con un discurso de fuerte impronta política, anunció el envío de un paquete de leyes clave que combinan endurecimiento en materia de seguridad, reformas institucionales y estímulos a la producción y el empleo.

Antibúnker, protección a víctimas, régimen penitenciario de alto riesgo y herramientas económicas para el campo y los emprendedores forman parte de una agenda que apunta a blindar su modelo de gestión y marcar la cancha en el debate con la oposición.

1. Ley del Plan de Igualdad Territorial (seguimiento como política de Estado)

Qué propone:

Convertir en ley el seguimiento obligatorio del Plan de Igualdad Territorial durante una década, con rendición de cuentas anual y control ciudadano.

Textual:

“Pido que esta vocación que hoy tenemos como gobierno sea plasmada en una Ley específica para convertir el seguimiento de dicho Plan en una política de Estado que obligue al Gobierno de turno por una década”

Clave política:

Busca blindar el plan más estructural de su gestión y obligar a futuros gobiernos a continuarlo.

2. Ley Antibúnker o Antiaguantaderos

Qué propone:

Habilitar el desalojo y recuperación de inmuebles tomados ilegalmente por el narcotráfico, para devolverlos a sus dueños o reconvertirlos en espacios sociales.

Textual:

“Enviaré este año un proyecto de Ley ANTIBUNKER o ANTI AGUANTADEROS que nos permitirá sacar a los delincuentes de los inmuebles privados ocupados ilegalmente”

Clave política:

Endurecimiento del perfil de seguridad y mensaje directo al narcotráfico y a la oposición.

3. Ley de Inamovilidad de los Jueces de Paz

Qué propone:

Otorgar estabilidad a los jueces de paz para reforzar su independencia institucional en el interior provincial.

Textual:

“Vamos a impulsar una ley destinada a darle inamovilidad a los jueces de paz para fortalecer la independencia de este poder en cada una de las localidades”

Clave política:

Apunta a fortalecer la Justicia de cercanía y el entramado institucional en pueblos y comunas.

4. Ley de Protección Integral de las Víctimas de Delito (Ley Joaquín)

Qué propone:

Ordenar derechos, garantías, asistencia, protección y reparación para víctimas de delitos, poniendo a la persona damnificada en el centro del sistema.

Textual:

“Enviaré para su tratamiento la ley de protección integral de víctimas de delito que ordena derechos, garantías, asistencia, protección y reparación”.

“Quiero proponer que esta Ley lleve el nombre de JOAQUÍN”.

Clave política:

Humaniza la agenda de seguridad y toma una causa social sensible.

5. Ley de Seguridad Penitenciaria de Alto Riesgo

Qué propone:

Crear un régimen específico para presos de alto perfil criminal, con criterios objetivos, controles y procedimientos diferenciados.

Textual:

“Vamos a proponer un sistema de seguridad de alto riesgo penitenciario… para eso vamos a necesitar la sanción de una ley específica”

Clave política:

Complementa la construcción de la cárcel de máxima seguridad (CEMAX) y endurece el discurso punitivo.

6. Ley de creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor

Qué propone:

Crear un fondo de hasta $10.000 millones, financiado con un porcentaje de Ingresos Brutos, para impulsar innovación y emprendimientos dinámicos.

Textual:

“Enviaré para su tratamiento en esta Legislatura Provincial el proyecto de Ley que crea el Fondo Provincial de Capital Emprendedor”

Clave política:

Ancla el discurso productivo y de empleo con una herramienta concreta.

7. Ley del Seguro Multirriesgo para el Campo

Qué propone:

Crear un seguro inédito en Argentina para cubrir a productores ante pérdidas climáticas parciales o totales.

Textual:

“Vamos a impulsar una herramienta largamente esperada… el seguro multirriesgo. Se trata de una medida inédita en la Argentina”

Clave política:

Un gesto fuerte hacia el sector agropecuario y el interior productivo. Afianza su vínculo con el campo.

8. Ley para que la apertura de sesiones legislativas sea en el interior provincial

Qué propone:

Establece que la asamblea legislativa tenga lugar –en los próximos 10 años- en una localidad del noroeste o del sur – sur provincial, que esté incluida en el plan de Igualdad Territorial.

Textual:

“Trasladar la apertura de sesiones legislativas al interior permitiría reforzar una mirada federal y acercar la gestión provincial a los territorios donde se ejecutan las políticas públicas”.

Clave política:

Una decisión política plasmada en una ley específica con el fin de convertir el seguimiento del plan en una política de Estado.

Las leyes anunciadas configuran un paquete de fuerte impronta institucional, punitiva y productiva, con tres ejes claros: blindar políticas estructurales (Igualdad Territorial); endurecer seguridad y Justicia (antibúnker, víctimas, jueces de paz, presos de alto riesgo), e impulsar producción y empleo (capital emprendedor, seguro multirriesgo).