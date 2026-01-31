IOSFA: se aguarda el plan para salir del desastre de gestión y dividirían la atención a uniformados

El Gobierno intenta salir del desastre de gestión de la obra social de los militares (IOSFA) que pasó de ser uno de los mejores sistemas de atención a un caos con cortes de prestaciones y deuda explosiva, ya estimada en 200 mil millones de pesos. en ese marco trascendió que el presidente Javier Milei oficializaría en los próximos días la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) entre Seguridad y Defensa, buscando una salida que regularice la atención de medio millón de uniformados, muchos de los cuales, con graves cuadros de salud luchan con tratamientos interrumpidos e incertidumbre sobre cómo seguir adelante con la atención de su salud.

La magnitud del problema queda expuesta cuando se detalla que IOSFA tiene más de 600 mil usuarios entre activos y pasivos. El plan libertario, según las versiones porque no es oficial, dividiría la atención y pasaría al Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva, las prestaciones de Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, las dos fuerzas con mayor caudal de afiliados. En esa cartera se abrirían procesos de licitación para la atención con las principales prepagas del país.

Asimismo, ese plan para el desarrollo de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) aspira a incorporar, además, a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pretti saluda a Presti en el recambio en Defensa. La situación de IOSFA es terminal y ya no admite dilaciones, con cortes de prestaciones y una deuda explosiva.

“Necesitamos que nos firmen el divorcio”, admiten desde la cartera de Seguridad, esperando el decreto que según anticipa la Agencia Noticias Argentinas podría publicarse la próxima semana en el Boletín Oficial.

Defensa mantendría a militares y hospitales

Con ese nuevo organigrama, al Ministerio de Defensa que conduce el teniente general Carlos Presti mantendría a su cargo las prestaciones asistenciales de los miembros de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que se cree que mantendrían las estructuras hospitalarias actuales, aunque IOSFA pasaría a la historia y habría un nuevo nombre del sistema todavía no definido. De esa forma, se garantizaría la continuidad de la red de nosocomios militares de alta complejidad y los intermedios, un ámbito que los militares tienen desde siempre y que asegura historias médicas y profesionales del sector.

Así el ministro Presti trabaja para incorporar esta vez gente especializada a la administración de la salud, tratando de que no se reiteren los reclamos de gestión que hubo durante la gestión de Petri en Defensa, y que terminarían con el desguace proyectado para tratar de converitir nuevamente en sustentable el sistema de atención militar.

De eso no se habla

La deuda que actualmente tiene IOSFA, por todo concepto, se estima en más de $200 mil millones, una cifra que para la recaudación del ámbito militar resulta absolutamente impagable y que pasaría a manos del Ministerio de Economía. Pero el complejo proceso de mutar de un sistema de atención de décadas uno que inicie un nuevo proceso es complejo, y la preguntas sobre "IOSFA Residual" encierran un dilema que los militares no quieren ni escuchar: si podrían por la emergencia asistencial aumentarse en alguna medida los aportes de los afiliados.

Sucede que en un contexto de sueldos deprimidos, y sin horizontes de aumentos en el corto plazo, aumentar esos aportes solo acrecentaría la estrechez salarial que soporta el conjunto, ya con una situación tan grave que incluso han sido varios los suicidios de efectivos en varios lugares del país, incluida la propia guardia de la Residencia de Olivos.

NA/HB