Las sociedades que armó Espert para disimular el uso de fondos ilícitos y sus vínculos con la causa $Libra

El fiscal federal Fernando Domínguez pidió al juez que lleva adelante la causa contra José Luis Espert que dicte una medida de “prohibición de innovar” por 90 días respecto de todos los “bienes muebles, inmuebles y activos financieros” del diputado de La Libertad Avanza (quien está en uso de licencia hasta el final de su mandato), su esposa María Mercedes González y el hijo de ella, Manuel Iglesias.

Domínguez, en un escrito que firmó junto a la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena, y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración, María Fernanda Bergalli, advirtió que en la causa que se lleva adelante contra Espert se utilizaron “estructuras societarias para disimular el uso de fondos de origen ilícito”.

Una de las pruebas que tuvieron en cuenta fueron los correos electrónicos entre la contadora Mercedes Armendares y Espert en el cual la profesional habla de una "facturación sugerida" con el propósito de "cubrir los sueldos y retiros que hizo Espert para que le cerrara su declaración jurada personal".

“El contenido del correo y los registros vinculados revelan de manera directa un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria de Varianza S.A. con el fin de justificar ingresos personales”, señalan los fiscales en el dictamen, al que tuvo acceso PERFIL. Varianza es una sociedad anónima de la que Espert tiene el 50% de las acciones. Su socia es su esposa María Mercedes González y el objeto de la empresa es brindar “consultoría, servicios profesionales e investigación, referido a la actividad económica y financiera en general”.

Para la fiscalía “el propósito real de la creación de Varianza S.A” sería pagar sueldos a Espert y González “con el mero fin de simular ingresos lícitos para ellos”. Los investigadores señalaron que la sociedad anónima “no estaría desarrollando ninguna actividad”.

En el dictamen, la Justicia advierte otra anomalía respecto del "Condominio Espert Jose Luis, Espert Gustavo Sergio y Espert Alejandra Norma" . Dice que si bien fue constituido en el 2019, no fue declarado en dicho período y que en 2020 se declara una participación del 16,67%. A continuación, es decir desde el período 2021 al 2024, la participación crecerá al 33,33%. Sin embargo, los fiscales advierten que en 2023 declaró cerca del 45% del monto (12.986.290,99) y en 2024 tan solo registró un incremento del 23% respecto al 2019.

El pago de Fred Machado

En el dictamen, los fiscales precisaron que el 1 de febrero de 2020 Espert “habría registrado una acreditación de USD 200.000 proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico”. Un mes después, el 11 de marzo de ese año, compró un auto BMW modelo M2401 valuado en $5.917.100. Dicho automóvil no se declaró como tenencia en la declaración jurada correspondiente a ese año.

Espert reconoció haber recibido ese pago de U$D 200.000 en concepto de adelanto y admitió no haber efectuado contraprestación alguna a causa del Covid, que le impidió viajar a Guatemala. “No obstante, ni a partir de sus declaraciones ni por hechos de público conocimiento surgió que la transferencia recibida por Espert haya sido devuelta”, advierten.

José Luis Espert y Fred Machado firmaron un contrato por un millón de dólares en 2019

En los allanamientos se secuestró el contrato entre Machado y Espert. De ahí surge que “el monto total objeto de dicho contrato arribaba a U$S 1.000.000, del que podrían haberse realizado pagos por otros medios no identificados hasta el momento”.

La conexión LIBRA

En el allanamiento a Varianza S.A se encontró un papel que decía “Facturas a María Pía Novelli”. La primera era por un pago de $30.000 y otra de $60.000, que corresponderían a los años 2021 y 2022.

“Como es de público conocimiento, María Pía Novelli está vinculada a los hechos investigados en la causa Libra en maniobras de ocultamiento de activos para evadir su cautela por parte de la justicia”, advierten los fiscales.

PERFIL consultó con una fuente con acceso al expediente $LIBRA que confirmó que estos datos no están en dicha causa aún.

María Pía Novelli es la hermana de Mauricio Novelli, quien habría sido uno de los artífices del lanzamiento de la criptomoneda LIBRA que el presidente Javier Milei posteó en su red social X el 14 de febrero pasado.

En el marco de las investigaciones judiciales, se conocieron imágenes en las que se ve a María Pía y Mauricio Novelli y a su madre María Alicia Rafaele en una caja de seguridad del Banco Galicia sucursal Martínez el 4 de febrero. El lunes siguiente al lanzamiento de LIBRA, 17 de febrero, María Pía Novelli y su madre volvieron a la caja de seguridad del banco y cuando la Justicia la allanó, estaba vacía. María Pía Novelli portaba ese día una mochila, según el registro de las cámaras.

María Pía Novelli había estado antes en Casa Rosada, el 29 de enero del año pasado. Según los registros, se dirigió junto con su hermano Mauricio, a la dependencia “sec gral”. La Secretaría General de la Presidencia está a cargo de la hermana del Presidente, Karina Milei. Mauricio Novelli, por su parte, volvió al día siguiente para la reunión que él, su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario Hayden Mark Davis mantuvieron con el primer mandatario, el 30 de enero.

Ese día, por la misma puerta y minutos después, ingresó Espert, quien salió 10 minutos más tarde que Davis, Terrones Godoy y Novelli. En el entorno del exdiputado, dijeron que su visita se debió a otro motivo.

La Nación consultó a Espert y a Novelli por esas facturas. El diputado en uso de licencia no hizo comentarios. En tanto, desde el entorno de Novelli dijeron que las facturas podrían corresponderse a un momento en el que Espert dio clases en NW professional traders, un instituto donde trabajan los hermanos Novelli, por el que también pasó el presidente Milei.



