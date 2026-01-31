La tapa del Diario PERFIL del sábado 31 de enero de 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei planea volver a Mar-a-Lago para una versión 2.0 del acuerdo con Trump. Más allá de la cautela en la Rosada, el primer mandatario asoma como invitado de la Hispanic Prospery Gala 2026, prevista para el 10 de febrero. Una nueva imagen junto al jefe de la Casa Blanca es el objetivo para afianzar el vínculo. En ese contexto crece la pregunta: ¿Argentina recibirá deportados?

El Banco central compró más de US$ 1.150 millones para reservas en enero.

Alma de acero. El Presidente continúa el ataque sobre Paolo Rocca que conmociona al círculo rojo. El líder de Techint es víctima de la ira como forma de hacer política. Del apoyo a la LLA a la defensa de la industria nacional.

Derecha Fest: la fiesta libertaria tiene quienes la financian. Escribe Andrés Mego, director de Hojas del Sur.

KIcillof. Se enteró “por los medios” de la propuesta de Máximo para el PJ bonaerense.

Cancillería pide no viajar hacia Cuba. Se suman las embajadas evacuadas.

El Banco central compró más de US$ 1.150 millones para reservas en enero.

Espert. Surgen más pruebas en el expediente judicial: sociedades para disimular fondos ilícitos y conexión con el caso $Libra.

Irán. Donald Trump anuncia que se avanzó con las negociaciones, pero manda fuerzas a la región de manera pre-ventiva.

Nahir Galarza. Su abogado denuncia que se crearon unos cincuenta perfiles falsos con su imagen con IA para realizar estafas.

“Heated Rivalry”. Entrevista a Jacob Tierney, el creador de la serie que Netflix no quiso producir y que fue comprada por HBO Max.

Museo de la Vulva: sexualidad en el arte. El placer, parte de la experiencia humana.

La paradoja del dengue: por qué no hay casos, pese a la presencia de mosquitos.

Djokovic tendrá una cita con la historia en la final de Australia.

Escriben en esta edición:

Curia, Calvo, Balza, Ackerman, Link, Kohan, Hopenhayn, Giampaolo, Guebel, Broder, Ares, Helman y J. Fontevecchia



HB