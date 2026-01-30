Carlos Pallotti: “No podemos seguir teniendo la educación del siglo pasado”

La aceleración tecnológica, el avance de la inteligencia artificial y los cambios en la matriz productiva colocan a la educación argentina frente a un desafío estructural. Para Carlos Pallotti, especialista en desarrollo tecnológico, el país debe replantear qué tipo de formación ofrece si pretende acompañar sectores estratégicos como la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento.

“Argentina debe plantearse qué educación prepara para el futuro en función del perfil productivo y económico que tiene”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el país ya no es el mismo que hace una década y que la educación debe adaptarse a una matriz productiva que hoy incluye exportaciones energéticas, minería y servicios basados en el conocimiento.

El especialista subrayó que la inteligencia artificial es una tecnología reciente y masiva, pero que el sistema educativo aún no logra responder con la velocidad necesaria. “La inteligencia artificial es algo nuevo y a las universidades todavía les cuesta adaptar sus planes de estudio”, explicó, al tiempo que alertó sobre la necesidad de preparar a los jóvenes desde edades tempranas.

Educación, Estado y debate social

Pallotti sostuvo que la transformación educativa no es solo técnica, sino política y social. Si bien destacó el valor de la educación pública y gratuita, afirmó que el debate debe involucrar a toda la sociedad.

“La educación es un debate nacional, no es un debate de pedagogos ni de funcionarios”, señaló, y agregó que definir qué se enseña implica decidir qué tipo de sociedad se quiere construir.

Además, planteó que la educación ya no puede pensarse como una etapa limitada a la infancia o la juventud. “Hoy la educación es continua, a lo largo de toda la vida”, dijo, y remarcó la necesidad de formar tanto a jóvenes como a adultos para las nuevas actividades productivas y para la vida cotidiana.

De usuarios a productores de tecnología

Uno de los ejes centrales fue el rol de Argentina como actor en la inteligencia artificial. Pallotti destacó que el país ya exporta cerca de 10 mil millones de dólares en servicios basados en el conocimiento, una cifra comparable con sectores tradicionales como la energía.

“No alcanza con aprender a usar inteligencia artificial, tenemos que aprender a ser generadores de inteligencia artificial”, sostuvo. Según explicó, ser productores permite mejorar todas las actividades económicas, desde el petróleo hasta el agro, evitando la dependencia tecnológica del exterior.

Finalmente, llamó a aprovechar el debate por una nueva ley de educación. “No podemos seguir teniendo la educación del pasado; esto lo tenemos que cortar”, concluyó, advirtiendo que el país ya transita el segundo tramo del siglo XXI sin una educación alineada a sus desafíos.

