El diputado nacional Ariel Ruschenberger advirtió en Canal E que el Gobierno nacional “solo está cumpliendo la ley” al asignar fondos al Sistema Nacional de Bomberos y denunció retenciones millonarias para sostener el superávit fiscal.

“No son fondos de la Nación, son fondos de los bomberos y la Nación los administra y los recauda”, explicó.

Según detalló, el dinero proviene de un aporte obligatorio de las aseguradoras y debe distribuirse entre todos los cuarteles del país, independientemente de la existencia de emergencias. “Haya o no incendios, inundaciones o desastres climáticos, esos fondos tienen que ser distribuidos”, subrayó.

Fondos retenidos y un anuncio cuestionado

Ruschenberger denunció que durante 2025 el Gobierno nacional no transfirió la última cuota correspondiente, reteniendo más de 43.000 millones de pesos. “La Nación retuvo a todos los cuarteles de bomberos de la Argentina 43.078 millones de pesos”, afirmó, y sostuvo que esos recursos fueron utilizados para mejorar el resultado fiscal.

En ese sentido, cuestionó el mensaje presidencial que vinculó los fondos con un operativo en la Patagonia. “No es en la Patagonia: los 100.000 millones de pesos son para toda la Argentina”, aclaró. Además, remarcó que el dinero aún no fue transferido: “No es que los fondos ya se transfirieron; lo que se hizo fue una asignación”.

El legislador estimó que, si se liberaran los fondos retenidos, cada cuartel podría recibir alrededor de 40 millones de pesos. “Sería una ayuda muy importante y son fondos que ya están en las cuentas del Gobierno nacional”, sostuvo.

Superávit fiscal y reformas en debate

Ruschenberger fue más allá y criticó la metodología fiscal del Ejecutivo. “El Gobierno muestra superávit a cuenta del desequilibrio de otros”, afirmó, comparando la situación de los bomberos con la retención de fondos destinados a rutas y provincias.

También anticipó una postura crítica frente al proyecto de modernización laboral. “Están tocando los fondos de los jubilados para financiar despidos”, advirtió, y rechazó que se incluyan cambios tributarios que perjudiquen a las provincias.

Sobre el acuerdo Mercosur–Unión Europea, sostuvo que La Pampa lo ve con buenos ojos, aunque pidió cautela en su implementación. Finalmente, respecto a la emergencia ígnea, señaló que fue impulsada por los gobernadores y reclamó rapidez: “Ahora queremos ver cómo se concreta ese DNU en hechos puntuales”.

