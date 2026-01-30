Rodríguez Saráchaga sobre la oposición :“Hoy no tienen candidato para 2027”

La escena política argentina muestra una oposición desorientada y sin capacidad de reacción frente al avance del Gobierno en el Congreso. Así lo definió el analista político José María Rodríguez Saráchaga, quien fue contundente al describir el escenario actual: “La oposición está en vacaciones desde principios de noviembre”.

Según explicó, el golpe electoral de octubre fue determinante. “Tuvieron un septiembre maravilloso, soñado, perfecto, fantástico, y ni así les alcanzó para tener un octubre”, señaló, y agregó que tras la derrota muchos sectores directamente bajaron los brazos. “Hay kirchneristas que ya están hablando de armarse para 2031”, remarcó.

Para Rodríguez Saráchaga, la ausencia opositora es total: “No están en ningún lado, no hablan, no se presentan”, afirmó, y sostuvo que el resultado electoral los dejó sin capacidad de interpretación política. “No saben qué les pasó, no lo entendieron”, insistió.

Una oposición sin discurso ni rumbo

El analista sostuvo que la falta de reacción también se expresa en las contradicciones discursivas. “No saben de qué lado ponerse”, afirmó, y puso como ejemplo el reciente respaldo de sectores kirchneristas a Paolo Rocca. “Lo criticaron, lo denunciaron, y ahora salen a defenderlo porque no saben de dónde agarrarse”, ironizó.

En esa misma línea, explicó que la oposición reacciona de manera errática frente a los indicadores económicos. “Un día critican que subió el dólar y al otro que bajó”, dijo, y recordó el error de lectura cuando se ampliaron las bandas cambiarias. “Dieron por hecho que el dólar se iba al techo de la banda, y hoy está cada vez más lejos”, sostuvo.

También mencionó la caída del riesgo país y la acumulación de reservas como ejemplos de un escenario que descoloca a la oposición. “No tienen una línea discursiva”, resumió.

El Congreso y el vacío de liderazgo

De cara al debate legislativo, Rodríguez Saráchaga advirtió que el mayor problema no es si el Gobierno logra aprobar las leyes clave, sino el impacto que eso tendría en la oposición. “Si el gobierno saca estas dos leyes, la oposición va a tener todavía menos de dónde agarrarse”, afirmó.

El analista fue aún más lejos al describir la crisis de liderazgo: “Hoy no tienen candidato para 2027”, aseguró. Según explicó, Axel Kicillof genera dudas, Cristina Kirchner está fuera de juego y no aparecen figuras competitivas. “Temo que se presente nuevamente Massa”, lanzó, medio en serio, medio en broma.

Finalmente, comparó la situación actual del kirchnerismo con la que vivió el PRO años atrás. “Hoy se definen solo como ‘la oposición a Milei’”, explicó, y concluyó: “Necesitan ordenarse, encontrar una figura convocante y armar un discurso propio, porque hoy no lo tienen”.

