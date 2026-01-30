Michael Bru: “No es que cayó el consumo, el consumo cambió”

La Argentina atraviesa un proceso de desinflación que, según el economista Michael Bru, debe analizarse con cautela debido a los recientes cambios metodológicos en el índice de precios. En diálogo con Canal E, explicó que el nuevo IPC otorga mayor peso a los precios regulados, especialmente tarifas, lo que obliga a observar la evolución durante varios meses antes de sacar conclusiones definitivas.

“Al cambiar la muestra, un mes no es representativo; hay que ver dos o tres meses para saber si la inflación sigue a la baja”, señaló. Aun así, Bru se mostró confiado respecto al dato de enero: “Yo no creo que supere el 2%; mi cálculo es 2% o 2,1%”, afirmó, basándose en la relación entre actividad económica y cantidad de dinero en circulación.

Inflación, consumo y cambio de hábitos

Uno de los puntos centrales del análisis fue el consumo. Frente a la idea de una caída generalizada, Bru fue contundente: “No es que cayó el consumo, el consumo cambió”. Según explicó, el avance del consumo online todavía no está plenamente reflejado en las mediciones oficiales, lo que distorsiona la lectura tradicional de la demanda.

“El consumo online no está considerado por el INDEC”, remarcó, y recordó que esta actualización metodológica había sido propuesta previamente, pero postergada para evitar sospechas de manipulación estadística. Para el economista, los próximos meses permitirán ordenar la serie y obtener una imagen más precisa del comportamiento real del consumo.

Pese a los aumentos previstos en tarifas de gas, electricidad y combustibles, Bru sostuvo que el margen para una aceleración inflacionaria es limitado. “No hay cantidad de moneda para que los precios suban más”, explicó, reforzando la idea de que la política monetaria restrictiva sigue siendo el ancla principal del proceso.

Riesgos del esquema monetario y mirada a futuro

Al referirse a los riesgos de la desinflación, Bru apuntó al manejo activo de la cantidad de dinero por parte del Gobierno. “El gobierno controla la cantidad de dinero con licitaciones cada tres semanas”, detalló, y advirtió que los modelos econométricos siempre tienen un margen de error.

Si bien elogió la gestión económica, fue crítico del exceso de intervención: “Yo prefiero que la cantidad de dinero la maneje el mercado”, afirmó. Incluso planteó una alternativa más estructural: tomar deuda externa para absorber pesos y liberar definitivamente el esquema monetario.

En cuanto al horizonte inflacionario, su pronóstico fue claro y optimista: “La inflación va a empezar con cero para septiembre u octubre”. Y concluyó: “Antes de fin de año va a converger con la inflación internacional, en torno al 0,2 o 0,3”.

