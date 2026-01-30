La Pampa registró 170.000 hectáreas quemadas: “Ya venimos con los recursos al límite"

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de La Pampa, Horacio Di Napoli, habló con Canal E y se refirió a que la provincia atraviesa una de las situaciones más críticas de los últimos años a raíz de los incendios rurales que ya arrasaron 170.000 hectáreas.

“Ya tenemos 170.000 hectáreas quemadas acá en la provincia, ya venimos con los recursos al límite, recursos humanos, fundamentalmente”, señaló Horacio Di Napoli, al detallar la gravedad del escenario y la presión sobre los equipos de respuesta.

La Pampa tuvo un rol clave para declarar la emergencia ígnea en la Patagonia

Asimismo, explicó que La Pampa participó de la reunión de gobernadores que impulsó un proyecto para declarar la emergencia ígnea en la Patagonia. “Esto fue antes de ayer, por orden del gobernador nuestro, Sergio Ziliotto, que no pudo por un tema de agenda participar en esa reunión concretamente”, indicó.

Di Napoli subrayó que la situación excede cualquier especulación política. “Esto no es una cuestión política y que se entienda claramente, es una cuestión netamente objetiva”, afirmó, y agregó: “En la Patagonia son todos gobernadores de distintos colores políticos, y en esto va mucho más allá de esto”.

Crece la dificultad para enfrentar los incendios en simultaneidad

Uno de los datos más alarmantes fue la simultaneidad de focos de incendio. “En una noche, en el lapso de dos horas, tuvimos 21 fuegos activos simultáneos”, relató, al describir una tormenta eléctrica que provocó incendios en distintos puntos de la provincia.

“Para salir a abordar esa cantidad de fuego no es poca cosa”, remarcó el entrevistado, y explicó que fue necesario activar “absolutamente todas las brigadas de Defensa Civil, los bomberos y la policía”.

También detalló las tareas posteriores al control del fuego. “El fuego se apaga y hay que hacer una guarda de cenizas, que es posterior al incendio”, explicó. Sobre la misma línea, advirtió que, “eso requiere un recurso humano permanente y al límite como lo tenemos hoy todavía”.