Bancos tradicionales vs. fintech: “El debate está en la confianza que genera también en el consumidor final”

El economista, David Duek, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el debate sobre la posibilidad de cobrar el sueldo en billeteras virtuales volvió al centro de la escena tras el crecimiento del ecosistema fintech y la pérdida de peso del sistema bancario tradicional.

David Duek explicó que la discusión no es nueva y recordó que, “este debate se estuvo dando también hace unos meses”, cuando incluso desde el sector bancario se cuestionó la seguridad de las fintech. Sin embargo, aclaró que, “la realidad no es así”, ya que para operar una billetera virtual “tenés que tener un banco por detrás”.

Cuál es una de las diferencias entre fintech y entidad bancaria

Uno de los puntos clave que marcó es el esquema de encajes. Según detalló, “las billeteras virtuales tienen un encaje del 100%, frente a los bancos que tienen un 40 o 45% de encaje”, una diferencia que impacta directamente en la percepción de seguridad del usuario.

Más allá del consumidor final, Duek subrayó que el foco del debate está puesto en el mundo corporativo. “El debate más que nada está en la confianza que genera también en el consumidor final, que ya no tanto en el consumidor final, sino también más en las empresas”, señaló.

El accionar de las personas entre su sueldo y las billeteras virtuales

En ese sentido, describió una práctica cada vez más habitual: “Hoy los usuarios lo que hacen, o por lo menos todas las personas que reciben los sueldos, en muchos casos reciben el sueldo en el banco y en el momento que lo reciben lo transfieren a una billetera virtual”.

La razón es operativa y financiera. “Lo transfieren a una billetera virtual para los gastos diarios o para que le genere inversión”, explicó el entrevistado, y agregó que la diferencia estructural sigue siendo clara: “Uno puede usar la plata de los clientes y el otro no”.

A su vez, remarcó que las billeteras virtuales no vienen a reemplazar completamente al sistema bancario tradicional. “La fintech lo que viene no es necesariamente a reemplazar toda la parte bancaria tradicional”, afirmó, en referencia a productos como créditos hipotecarios o prendarios.