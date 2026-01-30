Daniel Sticco: “Hay calma en los mercados y hay confianza en que la Argentina está haciendo los deberes”

El economista, Daniel Sticco, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el inicio de 2026 dejó señales positivas para la economía argentina, con estabilidad cambiaria, mejora en las reservas internacionales y un buen desempeño del mercado financiero.

“Claramente es un enero muy particular, con algunas sorpresas o expectativas que había generado este año el cambio de la fórmula de ajuste de la banda de flotación”, explicó Daniel Sticco, en referencia al paso del ajuste del 1% mensual a un esquema basado en la inflación.

El buen manejo macroeconómico y su impacto en los mercados

Pese a los temores iniciales, subrayó que el mercado respondió con calma. “Quiere decir que hay calma en los mercados, hay confianza en que la Argentina está haciendo los deberes”, afirmó, y remarcó que los distintos tipos de cambio se ubican por debajo del techo de la banda de flotación.

Sobre la cotización del dólar, Sticco detalló: “Hoy está en $1.564 el techo de la banda de flotación, todos los tipos de cambio alternativo, financiero, minorista, etc., están muy por debajo de esos valores”. Incluso destacó que el dólar mayorista se posiciona como el más bajo: “Ayer cerró en 1.443 y hoy va a estar ahí en 1.445, o sea, incluso por debajo del dólar bolsa”.

Fuerte aumento de las reservas brutas

Uno de los puntos centrales fue la evolución de las reservas. En este contexto, recordó que enero comenzó con dudas sobre la capacidad de pago de un vencimiento clave, pero el resultado fue positivo. “El Gobierno no solo ahorró esa deuda, sino que está terminando el mes con un aumento de 5.000 millones de dólares de las reservas brutas”, señaló.

Este fortalecimiento se refleja también en el comportamiento de los ahorristas. “Estamos viendo que hay récord de depósitos en dólares en el sistema financiero”, aseguró el entrevistado, y explicó que muchos prefieren dejar sus divisas en el banco antes que en cajas de seguridad.

“Nunca hubo en la Argentina como ahora desconfianza en el sistema financiero, todo lo contrario, hay solidez en el sistema financiero, hay solidez en las finanzas públicas”, remarcó.