La FED bajo la lupa: Kevin Walsh, el elegido de Trump para acelerar la baja de tasas

La posible salida de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos abrió un fuerte debate en los mercados financieros. Según explicó Ezequiel Vega a Canal E, la elección de Kevin Walsh responde a una estrategia clara del expresidente Donald Trump. “Kevin Walsh fue gobernador de la Junta de la FED del 2006 al 2011, durante la crisis subprime, y es un hombre muy respetado en Wall Street”, destacó.

Vega remarcó que Walsh tiene un perfil alineado con una política monetaria más expansiva. “Hoy por hoy se encuentra alineado con una política más agresiva de baja de la tasa de interés”, afirmó. El objetivo central de Trump es claro: “Busca que la FED recorte más rápido las tasas para reactivar la economía en Estados Unidos”.

El foco principal está puesto en el mercado laboral. “Lo que le preocupa a Trump es que el desempleo no logre perforar el 4%”, señaló Vega, recordando que actualmente se mueve entre el 4,5% y el 4,6%. En ese contexto, “un recorte de unos 75 puntos básicos llevaría la tasa a niveles cercanos a la inflación”, explicó.

Dudas sobre la independencia de la Reserva Federal

La reacción de los mercados no tardó en llegar. “El Dow Jones y el S&P 500 reaccionan con leves caídas porque aparecen dudas sobre la independencia de la FED”, advirtió Vega. La preocupación central es que una baja acelerada de tasas genere desequilibrios inflacionarios. “El riesgo está en que la inflación se dispare por encima del 3% si se inyectan demasiados dólares”, alertó.

Sin embargo, el analista subrayó que la estrategia de Trump va más allá de la inflación. “La política de Trump está orientada a bajar el desempleo y fortalecer la manufactura industrial norteamericana”, explicó, en línea con el uso de aranceles para repatriar inversiones.

Inflación, geopolítica y señales del mercado

Vega recordó que las decisiones de tasas no dependen de una sola persona. “No fue solo Powell: las decisiones las tomó todo el Comité de Gobernadores”, aclaró. Además, destacó que la designación de Walsh deberá pasar por el Senado. “Al haber trabajado con gobiernos republicanos y demócratas, no debería tener problemas para su aprobación”, sostuvo.

En paralelo, el mercado refleja una creciente incertidumbre global. “El oro y la plata alcanzaron máximos históricos por la incertidumbre geopolítica”, indicó. Los inversores se preguntan, según Vega, “cuán independientes son realmente la FED y cuán seguros son los bonos del Tesoro con un déficit fiscal del 6% y una deuda del 120% del PBI”.

Finalmente, remarcó que una baja de tasas de la FED tendría impacto directo en países como Argentina. “Una baja de la FED permitiría a la Argentina endeudarse a tasas mucho más bajas”, concluyó.

