Ramiro Tosi: “Lo más normal es que el mercado renueve la deuda y solo se paguen intereses”

El mercado financiero volvió a mostrar señales de alivio para el Gobierno tras la última licitación del Tesoro. Así lo explicó Ramiro Tosi, economista, quien destacó que el rolleo de vencimientos es una práctica habitual en los mercados internacionales. “Lo más normal en los mercados del mundo es que cuando llegan los vencimientos de deuda, el mercado renueve y el emisor pague solamente intereses”, señaló a Canal E.

En el caso argentino, Tosi recordó una particularidad clave: “En la deuda pública en pesos, el Estado en la mayor parte de los casos no termina pagando intereses porque los títulos los capitalizan, como las LECAPs”. Esta semana, el Tesoro enfrentó vencimientos por más de 8 billones de pesos y logró no solo renovarlos, sino también captar fondos adicionales. “El mercado renovó los vencimientos y le quedaron 2 billones de pesos más al Tesoro”, explicó.

Ese resultado permitió absorber parte de los pesos que el Banco Central venía inyectando tras la compra de divisas. “El Banco Central compró más de 10.000 millones de dólares en enero, y parte de esos pesos los terminó retirando el Tesoro con la colocación de deuda”, detalló.

Liquidez, encajes y tasas todavía elevadas

Según Tosi, el apetito del mercado se concentró en instrumentos de muy corto plazo. “La LECAP de marzo se llevó casi el 48% del total emitido”, afirmó, lo que refleja la preferencia por liquidez inmediata. Esta dinámica ayudó a estabilizar las tasas. “La caución llegó a picos del 32 o 33%, y hoy está buscando un piso del 22 o 23% anual”, explicó.

Sin embargo, el frente crediticio sigue tensionado. “Las tasas activas que pagan empresas y personas siguen entre 60 y 65% anual”, advirtió, muy por encima de la inflación esperada. Esto enfría la demanda de crédito y limita la recuperación económica.

Riesgo país, financiamiento y salarios en retroceso

Tosi también analizó la baja del riesgo país y su impacto en el acceso al financiamiento externo. “Cuando baja la tasa, aparecen más oferentes dispuestos a financiarte”, sostuvo. Argentina logró perforar los 500 puntos básicos, aunque aún debería pagar tasas superiores al 9% si saliera hoy a los mercados. “El Gobierno espera acumular más reservas para emitir a una tasa cercana al 8% u 8,25%”, indicó.

De cara a julio, el desafío será rolear vencimientos por 2.700 millones de dólares. “Lo mejor que puede hacer el Gobierno es anticiparse, sobre todo pensando que el año que viene es electoral”, afirmó.

En paralelo, los salarios muestran señales de desgaste. “En los últimos datos, los salarios reales volvieron a perder contra la inflación”, señaló Tosi, con mejoras interanuales apenas del 4%. Esto explica, según el economista, la debilidad del consumo. “Tu ingreso disponible se reduce y eso impacta directamente en la actividad”, concluyó.

