Cambios en la población y su impacto en la economía: “Argentina no es una isla en esto, viene acompañando cambios a nivel global”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en comunicación con Canal E, analizó que Argentina atraviesa un proceso de transformación demográfica acelerado que ya tiene consecuencias directas sobre la economía, el sistema jubilatorio, la educación y el gasto social.

“Argentina no es una isla en esto, simplemente viene acompañando cambios a nivel global”, afirmó Tristán Rodríguez Loredo, y señaló que se trata de un fenómeno multicausal. “Básicamente tiene que ver con un cambio demográfico que no es una cosa de una sola causa, es multicausal, pero podemos ver básicamente que hay menos nacimientos y hay una expectativa de vida mayor”, describió.

El principal factor a tener en cuenta es el sistema jubilatorio

Este proceso altera lo que tradicionalmente se conoce como la pirámide poblacional. En este contexto, advirtió que estos cambios, que durante años parecieron lejanos, hoy comienzan a sentirse en debates concretos: “De golpe emerge alguna discusión como la que vamos a tener en la próxima semana sobre los cambios en el sistema jubilatorio”.

Uno de los puntos centrales es el impacto fiscal. “Recordemos que más del 55% del presupuesto nacional se dedica a gasto social, básicamente son jubilaciones, planes sociales, pensiones”, explicó Loredo. Sobre la misma línea, agregó que las provincias enfrentan una situación similar por el peso del sistema educativo y sanitario.

Disparidad entre la cantidad de aportantes y jubilados

El problema se agrava por la informalidad laboral y la relación entre aportantes y jubilados. “Los libros marcan que los sistemas de reparto es 4 a 1 esa relación. Nosotros estamos menos de 2 a 1, 1,7 a 1”, detalló. Esto significa que por cada jubilado hay apenas 1,7 trabajadores aportando.

El entrevistado también comentó que a esto se suman regímenes especiales y jubilaciones de privilegio: “Hay muchas jubilaciones que tienen un estatus especial y están en rojo, obviamente, y hay que sufragarlo de parte del Estado”.

El fenómeno no es exclusivo de Argentina. A su vez, puso como ejemplo a China y explicó que las políticas demográficas tienen efectos a largo plazo: “Estas políticas demográficas que sirven en algún momento después van teniendo efectos en la generación siguiente”.