Aldo Abram: “Lo que tenemos que empezar a ver ahora es una desaceleración de la inflación”

El economista, Aldo Abram, en contacto con Canal E, se refirió a la desaceleración de la inflación en Argentina y la recuperación de la confianza económica, también proyectó una baja sostenida del índice de precios durante 2026 y explicó las causas macroeconómicas detrás del fenómeno.

Aldo Abram señaló que la aceleración inflacionaria observada en los últimos meses respondió a un proceso previo de pérdida de confianza en la moneda. “La aceleración inflacionaria se produjo porque cuando hay mucha incertidumbre en la Argentina, nosotros dejamos de demandar pesos a mediados de año, hasta las elecciones del año pasado”, explicó.

Dónde se observó la depreciación del peso

En ese contexto, indicó que, “esa depreciación fuerte que se vio reflejada en gran parte en la suba de los dólares, distintos tipos de cambios, ahora se tenía que reflejar también en los precios de los bienes y servicios de la economía”.

Abram remarcó que el peso perdió poder adquisitivo “contra todo”, lo que derivó en un traslado gradual a los precios. “Eso es lo que vimos, al principio le va pegando a un conjunto más grande y creciente de esos bienes y servicios, por eso lo vimos ascender hasta el mes de diciembre”, afirmó.

Expectativa por la desaceleración inflacionaria

Sin embargo, sostuvo que el escenario comenzó a revertirse tras las elecciones. “En la medida que uno logró estabilizar el valor de nuestra moneda después de las elecciones, recobrada la confianza en que estábamos, también un apoyo al cambio de rumbo a la normalidad, lo que tenemos que empezar a ver ahora es una desaceleración de la inflación”, sostuvo.

Según el entrevistado, la baja ya comenzó a materializarse. “La vamos a ver ya en enero”, indicó, y precisó: “Nosotros tenemos un relevamiento a la tercera semana, hoy estamos haciendo el de la cuarta, que va a estar en 2,6%”. Además, destacó que, “los otros relevamientos del sector privado están más bajos que el nuestro”, aunque todos muestran “una tendencia a la desaceleración”.

A su vez, explicó que factores estacionales también jugarán a favor en los próximos meses. “Seguramente en febrero vamos a ver que cae más todavía la inflación, porque tiene una estacionalidad a la baja”, dijo, y agregó que en marzo podría observarse un repunte moderado: “Probablemente veamos alguna suba en el mes de marzo, porque también tiene una estacionalidad al alza, pero seguramente va a estar bien por debajo el marzo la inflación de lo que esté en enero”.