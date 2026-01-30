Delcy Rodríguez 'suaviza' al chavismo: ley de amnistía y cierra la cárcel/centro de torturas del Helicoide

Dando un giro de 180 grados en la política represiva que el chavismo mantuvo con mano de hierro durante años, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía para presos políticos, y además anticipó el cierre de la tétrica prisión del Helicoide, el centro que tantos detenidos declararon como centro de torturas del régimen, que se convertirá en poco tiempo más en "centro cultural, deportivo y comercial".

"Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", dijo Rodríguez en un discurso ante la Corte Suprema afín al chavismo.

Al anunciar que se debatirá en Venezuela "un nuevo sistema de Justicia", Rodríguez enfatizó "he decidido convocar a una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia y pido la colaboración de todos".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Enviaré a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía general para personas detenidas por motivos políticos", señaló Rodríguez, en el mismo mensaje en el que destacó que se cerrará l centro de detención conocido como El Helicoide, símbolo de represión y torturas bajo gobiernos chavistas anteriores.

La sombra de Trump y el ataque estadounidense sobrevuela las decisiones de Rodríguez en Venezuela.

"Favorecer la convivencia democrática"

En un acto oficial realizado frente al Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez sostuvo que la iniciativa busca “favorecer la convivencia en Venezuela”, después de años de polarización, y llamó a "evitar la violencia o la venganza" en el proceso político. La presidenta encargada además afirmó que "la decisión fue discutida con Nicolás Maduro".

La amnistía no solo liberaría a los presos políticos, sino que se borrarían las causas penales en su contra, un paso jurídico más allá de las excarcelaciones parciales que se han producido en las últimas semanas. La mandataria participó este viernes de la apertura del año judicial en la sede de la corte suprema, un acto al que tradicionalmente acude el presidente.

"Hemos decidió impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez en su discurso.

La ley debe ser discutida en el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista. Sin detallar a quiénes sí se aplicaría la amnistía, la presidenta afirmó que quedarán excluidos "aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos".

Rodríguez anunció asimismo el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas. La oposición y activistas de derechos humanos lo han denunciado hasta el cansancio como un centro de tortura, y hasta la ONU llegó a conclusiones luego de incontables testimonios.

Rodríguez dijo que se covertirá "en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", indicó. Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos detenidos en el propio Helicoide.

Desde el 8 de enero fueron excarcelados unos 300 presos como parte de un proceso anunciado por Rodríguez que avanzó lentamente. Pidió igualmente un "nuevo sistema de justicia" en Venezuela, donde el sistema actual es considerado un simple apéndice de la impunidad y represión que ha ejercido el chavismo con opositores.

NA/AFP/HB