El Ejecutivo confirmó el esquema salarial previsto en el Presupuesto 2026: aumentos del 10%

El Gobierno del Chaco ratificó que el presupuesto provincial vigente contempla un incremento salarial del 10,1% para los empleados públicos, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque aclaró que la modalidad de aplicación aún se encuentra en evaluación y que eventuales nuevas mejoras dependerán del comportamiento de los recursos.

La definición fue brindada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, quien explicó que el porcentaje previsto surge de la variable macroeconómica incorporada al cálculo presupuestario. “Ese 10,1% es lo que se contempló en la partida de personal. Ahora debemos analizar cómo se distribuye”, señaló en declaraciones a Radio Libertad.

Recursos condicionantes

El funcionario sostuvo que el incremento presupuestado no necesariamente será el único del año, aunque remarcó que cualquier actualización adicional estará sujeta a la disponibilidad financiera de la Provincia. En ese sentido, indicó que por el momento no se registra un crecimiento significativo de los ingresos, lo que limita el margen de maniobra para nuevas recomposiciones.

Abraam subrayó además que el Ejecutivo tiene como prioridad garantizar el pago regular de los salarios, en un contexto en el que fue necesario recurrir a herramientas financieras para sostener los aumentos otorgados en los últimos períodos, ante la falta de recursos suficientes.

Impacto en el sector docente y alcance general

En relación con los docentes, el ministro detalló que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 el salario acumuló un aumento del 262%, frente a una inflación del 186% en el mismo período. Según afirmó, ese diferencial permitió una recuperación del poder adquisitivo, aunque reconoció que el proceso encontró límites en la situación fiscal.

Finalmente, aclaró que el aumento previsto en el presupuesto no establece diferencias entre sectores y alcanza a toda la administración pública, incluidos docentes, fuerzas de seguridad y personal estatal en general. “El incremento fue calculado para la totalidad de la partida personal, sin esquemas diferenciados”, concluyó.