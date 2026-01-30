Dura respuesta de Los Nocheros por las críticas en Corrientes: "Los chamameceros son más cerrados que tuje de muñeca"

La polémica por la "pureza" del género en la Fiesta Nacional del Chamamé sumó un capítulo de alto voltaje. Luego de las duras críticas de referentes como Santiago "Bocha" Sheridan, quien cuestionó la presencia de ritmos ajenos a la identidad litoraleña en la noche inaugural, Los Nocheros recogieron el guante con una respuesta cargada de ironía y malestar.

Cuenta regresiva para el Carnaval de Corrientes: todo lo que hay que saber antes del debut en el Nolo Alías

Fue Rubén Ehizaguirre, referente principal del grupo, quien alzó la voz tras su presentación en el Festival de Cosquín. Sin vueltas, el cantante salteño aclaró las condiciones en las que el trío aceptó regresar al escenario del Cocomarola y disparó contra el sector que criticó su falta de "repertorio chamamecero".

"No somos un grupo de chamamé"

Ehizaguirre reveló que, durante años, rechazaron invitaciones para participar del festival porque la comisión organizadora les exigía cantar exclusivamente chamamé. "Hemos dicho que no y no hemos ido. Nos han hablado Los Alonsitos (Ariel Báez y Marcelo Roselli) diciendo: 'Vengan porque la gente los quiere tener', y les aclaramos que no era como la comisión quería", relató el músico.

El cantante fue tajante respecto a la identidad de la banda: "Quieren contratar a Los Nocheros, Los Nocheros somos estos. Un poquito de respeto también. Respeten lo que somos".

El exabrupto contra el tradicionalismo

La parte más picante de las declaraciones llegó cuando Ehizaguirre analizó la reacción de los sectores más conservadores de la música litoraleña.

Recordó que en participaciones anteriores, tanto con Los Alonsitos como en solitario, el repertorio fue similar y "estuvo todo más que bien". "Y ahora no sé a quién se le ha dado vuelta el carro", se preguntó molesto por el cambio de clima respecto a sus visitas previas.

Fiesta Nacional del Chamamé 2027: confirmaron la fecha y el nuevo lema tras un cierre récord

Para cerrar, el integrante de Los Nocheros lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Igual también los chamameceros, no sé, son más cerrados que tuje de muñeca".

Con esta definición, el grupo buscó dar por terminada la discusión sobre su idoneidad para la fiesta grande de Corrientes, dejando en claro que no están dispuestos a disfrazar su estilo folclórico para encajar en el molde tradicionalista del festival.