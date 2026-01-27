Cuenta regresiva para el Carnaval de Corrientes: todo lo que hay que saber antes del debut en el Nolo Alías

La ciudad de Corrientes se prepara para el inicio del espectáculo que la posiciona como la Capital Nacional del Carnaval. El próximo sábado, el corsódromo Nolo Alías encenderá sus luces para recibir a las cuatro grandes comparsas y cinco agrupaciones musicales en lo que promete ser una edición récord.

Desde la empresa organizadora, De la Estrella, destacaron la magnitud del evento: cada noche de desfile moviliza a 750 personas en áreas de seguridad, gastronomía, técnica y producción. "Es muchísima gente que vive de esto y el impacto derrama hacia toda la sociedad", señaló el representante de la firma, Esteban Centeno.

Calendario y competencias

El esquema de este 2026 mantiene la estructura tradicional pero con un calendario cargado. Además de las diez noches de desfile, se realizarán los históricos Shows de Comparsas en el Anfiteatro Cocomarola los días 4, 8 y 11 de febrero. Allí, Sapucay, Ara Berá, Copacabana y Arandú Beleza desplegarán sus puestas en escena teatrales.

Un punto alto de la agenda será el sábado 21 de febrero con la Competencia Provincial. Ese día, las comparsas campeonas de nueve localidades del interior visitarán la capital para disputar el título mayor, un espectáculo que el año pasado resultó un éxito de convocatoria.

Venta de entradas y sistema de pago

Para evitar estafas, la organización recomendó adquirir los tickets únicamente por las vías oficiales. Las entradas están disponibles en el sitio carnavalencorrientes.com y de forma presencial en el Shopping Centenario (lunes a sábados de 13 a 21).

Dato clave: la compra en efectivo tiene un valor menor al no incluir costos financieros de tarjetas.

Tarjeta Cashless: será el único medio de pago dentro del predio para comida, bebida y nieve. Se podrá adquirir y cargar desde esta semana, y los saldos sobrantes pueden recuperarse cada noche en el corsódromo o durante la semana en el Shopping.

Mejoras en el predio y accesos

De cara a la inauguración, se ejecutaron obras clave para mejorar la transitabilidad. El ingreso por la zona del Aeropuerto ya cuenta con asfalto nuevo y luminarias, además de veredas para separar el flujo de peatones y vehículos, brindando mayor seguridad.

Asimismo, en el acceso por el barrio Perichón se realizaron trabajos de desagüe para evitar que las lluvias previas afecten el estado del estacionamiento. "Vamos a presentar un corsódromo a la altura del carnaval más importante de Argentina", concluyó Centeno a radio La Red Corrientes.