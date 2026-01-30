El Nuevo Banco del Chaco habilitó un sistema para anticipar compras con tarjeta de débito

El Nuevo Banco del Chaco puso en marcha el servicio Adelanto Chaco 24, una herramienta que permite a sus clientes realizar compras con tarjeta de débito aun sin contar con saldo disponible, con descuento automático al acreditarse los haberes.

La modalidad está dirigida a empleados públicos activos y pasivos, trabajadores de empresas estatales como Ecom, Sameep y Secheep, y también a empleados del sector privado que perciben sus ingresos a través de la entidad bancaria provincial, siempre que se encuentren en situación crediticia normal.

Desde el banco explicaron que el servicio se habilita de manera automática, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni digitales, y que no cobra intereses, comisiones ni costos adicionales. El monto utilizado se descuenta de forma directa cuando se produce la acreditación del sueldo o beneficio.

Dura respuesta de Los Nocheros por las críticas en Corrientes: "Los chamameceros son más cerrados que tuje de muñeca"

El Adelanto Chaco 24 puede utilizarse en cualquier comercio que opere con tarjeta de débito Chaco 24, incluyendo supermercados, farmacias, estaciones de servicio, restaurantes e indumentaria, entre otros rubros. Para los comercios, la operación es idéntica a una venta tradicional con débito.

Los usuarios pueden consultar el monto disponible ingresando al sitio web oficial del banco, dentro del menú Personas, en la sección Préstamos y consultas de anticipos.

La entidad destacó que la iniciativa busca acompañar la economía diaria de las familias chaqueñas, ofreciendo una herramienta de respaldo para gastos cotidianos o imprevistos, sin generar endeudamiento adicional.