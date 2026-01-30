El Gobierno del Chaco estableció asueto el 2 de febrero por la fundación de Resistencia

El Gobierno del Chaco dispuso que todos los 2 de febrero sea día de asueto administrativo para el personal de la administración pública provincial que cumple funciones en el Departamento San Fernando, en conmemoración del aniversario de la ciudad de Resistencia.

La medida fue definida a través de un decreto firmado en 2024 y tiene carácter permanente, por lo que regirá cada año en coincidencia con la fecha en la que se recuerda la llegada de las primeras familias inmigrantes a la ribera del río Negro, acontecida el 2 de febrero de 1878.

Un homenaje al origen de la capital chaqueña

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo provincial destaca el valor histórico, social y cultural de aquel acontecimiento, que marcó el inicio del proceso de conformación urbana y productiva de la actual capital del Chaco.

El texto oficial subraya que los inmigrantes, en su mayoría de origen friulano, dieron forma a la primera colonia agrícola de la provincia, sentando las bases para la posterior colonización del territorio chaqueño y el desarrollo institucional de la región.

Alcance de la medida

El asueto alcanza al personal de la Administración Pública Provincial, incluidos organismos autárquicos y descentralizados con asiento en el Departamento San Fernando. En tanto, para el sector comercial e industrial, la adhesión será de carácter optativo.

Asimismo, el decreto invita a otros poderes del Estado, organismos nacionales, entidades bancarias y al sector privado a sumarse a la conmemoración, en reconocimiento a una fecha considerada clave en la historia fundacional de Resistencia.