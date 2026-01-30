Diego Santilli en Corrientes: cumbre con Valdés por la reforma laboral y acuerdo por tierras nacionales

El ministro del Interior, Diego Santilli, arribó este viernes a Corrientes para cumplir con una agenda cargada de rosca política y gestión. En el despacho del gobernador Juan Pablo Valdés, y ante legisladores nacionales, el enviado de la Casa Rosada buscó blindar el acompañamiento de la provincia a la reforma laboral que el Ejecutivo nacional pretende tratar en sesiones extraordinarias.

"Planteamos una modernización para formalizar a nuestros trabajadores. La Argentina no genera un puesto de trabajo formal neto hace 15 años", sentenció Santilli.

El ministro buscó llevar tranquilidad a los sectores gremiales al asegurar que el camino trazado por el presidente Javier Milei busca dar "derechos a aquellos que no los tienen, sin tocar los de quienes ya los poseen".

Guerra a la "industria del juicio"

Uno de los puntos donde Santilli fue más enfático ante el círculo político correntino fue la necesidad de reformar los costos de salida laborales. "Terminemos con la industria del juicio; ahí yo juego fuerte. Basta de la destrucción de las Pymes que pierden todo lo que tienen por un juicio laboral escandaloso", disparó el funcionario nacional.

Santilli reconoció que la agenda con Corrientes no es unilateral y que se llevó los reclamos locales, especialmente en lo que respecta a la coparticipación y el impuesto a las Ganancias. "Uno no le esquiva el cuerpo a las charlas positivas para que los recursos lleguen a los distritos", afirmó, buscando suavizar las tensiones fiscales entre Nación y Provincia.

Tierras por deuda: el puerto y el ex Regimiento

Por su parte, el gobernador Valdés calificó como "altamente positivo" que se discuta la modernización del sistema laboral, aunque aclaró que la postura definitiva de su espacio surgirá tras consultas técnicas con su gabinete y legisladores durante la próxima semana.

Sin embargo, el gran anuncio de la jornada estuvo vinculado a la compensación de deudas que el Estado Nacional mantiene con Corrientes.

Valdés celebró la voluntad de Nación para ceder terrenos en desuso, específicamente en la zona portuaria y el ex Regimiento, como parte de pago de las acreencias provinciales. "Necesitamos más lugar para el desarrollo portuario. Este último mes reportamos casi 700 contenedores y necesitamos espacio para seguir exportando", explicó el mandatario.

Además, el desarrollo inmobiliario y urbanístico en el predio de la ex Unidad Penal N° 1 y el ex Regimiento asoma como el nuevo "corazón" del crecimiento de la capital correntina.

Con este acuerdo, Valdés logra destrabar recursos activos ante la falta de flujo de fondos líquidos, mientras que Santilli se lleva el compromiso de una discusión "franca y constructiva" sobre la ley de reforma laboral que se debatirá en el Congreso antes de la quincena de febrero.

Millonaria asistencia

Además, el ministro le adelantó al gobernador que el Gobierno Nacional enviará ATN por $3000 millones a Corrientes en el marco de la asistencia solicitada para paliar la crisis que atraviesa la provincia por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.