Chaco perderá más de 36.000 alumnos de primaria hacia 2030 por la caída de la natalidad

La provincia del Chaco se encamina a un cambio profundo en su sistema educativo primario. De acuerdo con proyecciones oficiales, en los próximos cinco años el nivel primario perderá más de 36.000 estudiantes, un fenómeno directamente vinculado a la caída sostenida de la natalidad registrada en la última década.

El dato surge de un informe elaborado por Argentinos por la Educación, que analiza el presente y el futuro de la relación entre alumnos, docentes y secciones escolares, a partir de estadísticas del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación y proyecciones demográficas nacionales. Según el trabajo, entre 2025 y 2030 la matrícula primaria chaqueña se reducirá un 25,8%, una merma apenas inferior al promedio del país, pero de alto impacto para la planificación provincial.

Menos alumnos y aulas más pequeñas

En números absolutos, Chaco figura entre las provincias del NEA con mayor pérdida de estudiantes, solo superada por Misiones y Corrientes. El descenso proyectado implica una transformación estructural en la organización de las escuelas, sobre todo en áreas urbanas, que concentran el análisis del informe.

Hoy, la mayoría de los alumnos de primaria asiste a cursos con entre 20 y 29 estudiantes. Si se mantuviera la cantidad actual de secciones, para 2030 el escenario cambiaría de forma drástica: casi el 90% de los alumnos estaría en aulas con menos de 20 chicos, con un crecimiento marcado de los cursos reducidos.

Las proyecciones indican que:

Las secciones de 15 a 19 alumnos pasarán del 18% al 67% del total.

Las aulas con menos de 15 estudiantes crecerán del 1% al 22%.

Los cursos con más de 25 alumnos tenderán a desaparecer.

Efectos sobre docentes y presupuesto

La contracción de la matrícula también tendrá consecuencias directas en el plantel docente. Manteniendo la relación actual entre alumnos y maestros, el sistema educativo chaqueño necesitaría 1.622 secciones menos y alrededor de 2.168 cargos docentes menos hacia el final de la década.

En términos fiscales, el informe estima que esta reducción equivaldría a más de $33.900 millones anuales, recursos que podrían ser reorientados a políticas educativas si existiera una planificación adecuada.

Los especialistas subrayan que el fenómeno demográfico no debe leerse únicamente como una dificultad. Con menos alumnos, el sistema podría mejorar la calidad educativa sin incrementar el gasto total, destinando mayores recursos por estudiante a tutorías, acompañamiento pedagógico, ampliación de la jornada escolar o mejoras en infraestructura y materiales.