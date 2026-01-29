San Fernando: se desató un feroz incendio en la fábrica de Otowil

Durante la madrugada de este jueves se reportó un importante incendio en una fábrica de la empresa Otowil, ubicada en el municipio bonaerense de San Fernando. Según se indicó, el fuego se inició a partir de una explosión y afectó a las casas aledañas.

Fue alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando se generó la explosión que dio paso al feroz incendio en la fábrica ubicada sobre la calle Brandsen al 800. Desde el medio Todo Noticias (TN) se confirmó el hecho y se reportó que las llamas llegaron a provocar daños, aunque de menor magnitud, en una planta lindera de Sabores y Fragancias S.A.

Fue poco después de la medianoche cuando los vecinos de la zona se vieron alertados por una fuerte explosión que los sorprendió en la mitad de la noche. En paralelo, usuarios de la zona de Tigre aseguraron que el estruendo también se escuchó en su municipio.

Poco después de desatado el incendio, los vecinos comenzaron a compartir imágenes de lo ocurrido en redes sociales, mientras que en el lugar se acercaron rápidamente efectivos policiales y de los servicios de emergencia para combatir las llamas, sumándose al operativo dotaciones de bomberos desde Don Torcuato y Escobar.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la explosión y tampoco hay un reporte oficial sobre heridos o daños materiales provocados por el incendio. Las llamas fueron controladas poco después de las 3:30 de la madrugada, aunque para ese punto el fuego ya se había dispersado y afectó casas aledañas y el sector del galpón de Sabores y Fragancias S.A.

Se trata del segundo feroz incendio que enfrenta San Fernando en poco tiempo, ya que hace tres semanas atrás en el mismo municipio se incendió una fábrica de muebles ubicada a la altura de la estación de trenes Carupá. Luego de lo ocurrido durante la madrugada de este jueves, aún no se pronunciaron fuentes oficiales o el intendente, Juan Andreotti.

La fábrica afectada por el incendio es de Otowil, una empresa dedica a la comercialización de productos de cuidado personal y salud a través de plataformas digitales, indicando que ofrecen "soluciones de gran valor (...) con un enfoque ético, sostenibles y centrado en necesidades verdaderas".

