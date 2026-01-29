Misiones fijó el precio del tabaco con un acuerdo que fortalece la cadena productiva

La Comisión de la Mesa Tabacalera alcanzó un acuerdo que fija el precio de referencia del tabaco Burley Clase B1F en Misiones en el marco del trabajo articulado entre los distintos actores del sector tabacalero.

Cuál es el precio del tabaco

El valor acordado para el tabaco Burley Clase B1F quedó fijado en $4.062 por kilo, lo que otorga previsibilidad a miles de productores y trabajadores del sector, se informó oficialmente.

El entendimiento fue resultado de las negociaciones desarrolladas en la Mesa Tabacalera, integrada por la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones, la Cámara del Tabaco de Misiones, la Asociación Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones, cooperativas y el sector industrial.

La firma del acta se realizó este miércoles en la localidad de Leandro N. Alem, tras varias semanas de diálogo y construcción de consensos.

El anuncio del gobernador Passalacqua

“En momentos complejos, el diálogo y el consenso son el camino”, sostuvo el gobernador Hugo Passalacqua en una publicación de la red social “X”.

“Valoramos el trabajo de la Mesa Tabacalera, integrada por la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones, la Cámara del Tabaco de Misiones, la Asociación Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones, cooperativas y el sector industrial, que permitió acordar el precio del tabaco BF1 en $4.062, con un incremento que acompaña y supera la inflación interanual del NEA”, agregó el mandatario misionero.

“Este acuerdo, alcanzado con responsabilidad entre productores, cooperativas, empresas e instituciones, brinda previsibilidad, fortalece la cadena productiva y refleja el trabajo conjunto de los misioneros para defender la producción y el empleo”, concluyó Passalacqua.