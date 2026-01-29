Reclamo de productor yerbatero a Milei: "Que escuche a los que ponemos el hombro en este país"

El presidente de la Asociación de Productores Yerbateros del Norte, Julio Peterson, reclamó al presidente Javier Milei que “escuche a los que ponemos el hombro en este país” y que le devuelva las facultades al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM).

Benito Fernández: "Me fundí por tercera vez en mi país, necesitás que el Estado esté presente"

“Que nos escuche”

“Nosotros estamos pidiendo y solicitando que el presidente de la Nación escuche a los que ponemos el hombro en este país, a los que producimos y generamos”, sostuvo el dirigente.

“Primero de todo, mano de obra. Segundo, riqueza para nuestros pueblos y nuestras colonias. Nosotros no invertimos la plata en los bancos, papers. Nosotros invertimos la plata acá, dejamos la plata acá”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

“Que nos escuchen a nosotros, que juntos vamos a levantar. Yo no lo voté. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con la política del liberalismo, y tampoco estoy de acuerdo con el desfasaje que estaba haciendo el anterior. Pero este tampoco sirve”, aclaró en tono crítico.

La textil Alal cerró en Goya, dejó a 260 familias en la calle y apuntó a las políticas económicas del Gobierno

INYM

“Muchos productores acompañaron, y votaron e hicieron campaña. Que los escuche, que nos escuche, y que nos resguarde. ¿Cómo? Devolviéndole la potestad al INYM”, reclamó Peterson.

“Nosotros hicimos una demanda, el primer gobernador del país que hizo una demanda contra el presidente de la Nación fue el nuestro. Acompañamos, después muchos productores hicieron demanda, las asociaciones hicieron demanda”, reiteró.

“La Cámara Federal de la Nación sale a favor nuestro, le devuelve todas las potestades al INYM, pero hay un incumplimiento del deber público del funcionario que hoy es el presidente de la Nación”, recordó Peterson.

“No está aplicando la ley”, concluyó el titular de la Asociación de Productores Yerbateros del Norte.