Yofra contra la reforma laboral: "Son unos cretinos los que no defienden a los trabajadores"

El secretario general del sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, aseguró que "son unos cretinos los que no defienden a los trabajadores y son unos cretinos los que quieren hundir aún más en el lodo a la clase trabajadora".

Reforma laboral

El gremialista volvió a pronunciarse en contra de la reforma laboral y se refirió al lanzamiento de un nuevo espacio que reúne a 50 organizaciones y a las dos CTA.

Además ratificó que el objetivo primordial es "impedir que los trabajadores sigan precarizados o que sigan teniendo un salario de hambre como tiene el 90% de los trabajadores registrados".

El líder sindical explicó a Futurock que esta agrupación surge ante la "inacción de hace mucho tiempo" de la conducción de la CGT.

Yofra subrayó que la iniciativa la "arrancó la UOM Nacional con su líder Abel Furlán" por el deseo de organizaciones que saben lo que va a pasar "si se llega a aprobar la reforma laboral".

El sindicalista sostuvo que mientras muchos dirigentes consideran que la huelga es una "herramienta del pasado", desde su sector consideran que esa modalidad de protesta "sigue vigente".

Palazzo sobre las indemnizaciones en 12 cuotas: "Son básicamente unos delincuentes si votan eso"

Reforma laboral en el Congreso

Respecto al tratamiento parlamentario de las leyes, Yofra afirmó: "Si depende de la voluntad de los legisladores, yo particularmente no tengo esperanza".

En ese sentido argumentó que "ya votaron en contra de la clase trabajadora en el 2024" y que los legisladores "en su gran mayoría son personas que nunca han trabajado bajo patrones o que son patrones o que responden a los intereses de los patrones".

"Tenemos que salir a enfrentar a la clase política" y a "un gobierno que está minado de empresarios a través de la huelga y a través de las movilizaciones, no hay otra", insistió al tiempo que reivindicó la eficacia de la acción directa al señalar que "la huelga sirve".

Aguiar: "Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba"

Protestas contra la reforma laboral

Por último el dirigente detalló el cronograma de protestas que comenzará el "5 de febrero con una movilización en Córdoba".

A esto le seguirá una marcha el "10 de febrero en Rosario, en la gobernación de Santa Fe" y como conclusión del plan de lucha, Yofra confirmó que seguramente los días "11, 12 estaremos de huelga y en la calle en el Congreso" para intentar frenar la denominada ley de modernización laboral que pretende que los trabajadores "vuelvan 100 años atrás".