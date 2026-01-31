El Gobierno acusó a CABA de "cobrar las patentes más caras" del país: "Falso", contestó el Ejecutivo porteño

El Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se cruzaron este sábado en un áspero duelo en redes sociales, luego que el ente nacional difundiera un "ranking de patentes" confeccionado en Justicia por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), en el que se mostraba al distrito porteño como "el más caro del país en costos de patentamiento", una circunstancia que el gobierno de Jorge Macri rechazó de manera tajante: "Es falso".

La cartera sostuvo en su posteo que la alícuota de patentes en territorio porteño pueden llegar "hasta el 6%" del costo del vehiculo, se ubicaba así en ese ranking a CABA por encima de la provincia de Buenos Aires (hasta 4,7%) y tercera quedaba Tierra del Fuego con (hasta 4%)

"Falso. En la Ciudad de Buenos Aures la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%", fue la lapidaria respuesta que salió desde la sede de la calle Uspallata:

El área del Ministerio de Justicia había enfatizado "elaboramos una tabla de valuación oficial con valores reales y transparentes de mercado, sin inflaciones artificiales”. Y en el mismo mensaje, que apuntaba claramente como crítica al macrismo porteño, se indicaba que “un ejemplo claro es la Ciudad de Buenos Aires, que optó por una valuación mucho más cara, perjudicando directamente a los contribuyentes”.

Por la misma vía de las redes sociales llegó la respuesta desde el Gobierno porteño, y ahora queda ver si el tema guarda nuevos capítulos.

Otra vez las patentes

El tema de las patentes porteñas había estado también en el foco días pasados, cuando se indicó que algunos de los aumentos que estaban recibiendo los contribuyentes porteños superaban el índice de inflación, lo que hizo que la administración de Jorge Macri anunciara que se harían nuevas liquidaciones y que no habría subas a pagar por encima de la inflación anual.

“Ninguna patente se actualizará por encima de la inflación” posteó entoces la cuenta del Ejecutivo porteño, señalando que se enviaría a la Legislatura un proyecto para ese fin.

HB