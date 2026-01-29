Patentes: el gobierno de la Ciudad enviara un proyecto para que no aumenten mas que la inflación

Luego de mucha incertidumbre de los usuarios respecto de las altas subas que registraron en las cuotas de sus patentes, el Gobierno de la Ciudad quiso traer algo de tranquilidad. Según comentaron en X, enviarán un proyecto de Ley a la Legislatura porteña para que los aumentos no puedan superar la inflación de 2025.

“NINGUNA PATENTE SE ACTUALIZARÁ POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN” posteó la cuenta oficial junto con el escrito que lo explica. El gobierno encabezado por Jorge Macri propuso esto frente a la escalada de quejas sobre aumentos de mas del 100% sobre las tasas de patentes.

“El poder Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular”. De esta manera, se busca que los aumentos no presenten variaciones que superen la inflación medida para 2025.

Así, de aprobarse la iniciativa, los incrementos previstos no deberían ubicarse por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al último año, que cerró en 31,5%. Además, establecieron que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) prorrogará los vencimientos previstos.

“Asimismo, es importante aclarar que no hubo un aumento del impuesto, sino que dichas variaciones responden a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”, explicaron.

A partir de 2026, la Ciudad dejó de tomar como referencia los datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y adoptó los valores provistos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), lo que genero que se actualizara la valuación fiscal sobre los vehículos y, por lo tanto, los valores del aumento no se correspondan con los anteriores.

Desde AGIP aclararon que los grandes aumentos se dieron por desajustes anteriores y que el nuevo método es más acertado en ese sentido.

