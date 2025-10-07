AUBASA comenzará a implementar el cobro de peajes con lector de patentes en la autopista La Plata-Buenos Aires

AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A) informó que en el corto plazo comenzará a aplicar un innovador sistema de cobro automático en los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires por medio de un lector de patentes, modalidad a través de la que busca avanzar hacia un modelo digitalizado de gestión vial y reducir el uso de dinero en efectivo para evitar demoras en las cabinas. La empresa lo considera como “una experiencia inédita” y la intención es extenderlo a otros accesos, una vez que logre consolidarse.

El nuevo mecanismo, significará una transformación en el método de pago de la tasa vial en el corredor que une a la capital de la Provincia de Buenos Aires con la Capital Federal.

Para los automovilistas que se trasladan a diario entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, el cambio promete una circulación más fluida y menos esperas en el peaje. Sin embargo, aún restan definiciones sobre los plazos de pago y posibles penalizaciones por incumplimiento.

Autopista La Plata-Buenos Aires

El lector de patentes tendrá su prueba piloto en el peaje de Villa Elisa y permitirá que los dominios de cada vehículo sean identificados automáticamente con cámaras que se encontrarán ubicadas en los pórticos de cada garita.

Autopista La Plata-Buenos Aires: Cómo funcionará el sistema de lector de patentes para el pago del peaje

- Quienes tengan TelePase, seguirán abonando de la misma forma.

- Los que no cuenten con el sistema, podrán realizar el pago online a través de la plataforma Pago Patente, que estará disponible próximamente.

Cada conductor podrá ingresar su número de patente y abonar la tarifa correspondiente de manera rápida y segura.

Además, desde AUBASA aseguraron que “en los próximos días se instalará cartelería informativa en la autopista para guiar a los usuarios sobre el nuevo procedimiento”.

El cambio impactará en todos los rodados que circulen por el corredor, así tengan o no el TelePase, y busca modernizar la forma de pago, reducir los tiempos de espera y agilizar el tránsito en una de las autopistas más utilizadas por los conductores platenses.

La iniciativa forma parte de un plan de modernización tecnológica, que ya se encuentra en funcionamiento en otras autopistas del territorio nacional. Sin embargo, aún restan definiciones para puesta en marcha.

