La petrolera estatal YPF sumó la opción de pagar en dólares desde su propia app móvil los consumos de combustible, productos de las Tiendas FULL y los servicios provistos por YPF Boxes en toda la red de estaciones de servicios del país.

Esta nueva funcionalidad se suma a otra herramienta llamada Dinero en Cuenta (DeC) de la misma compañía. Con esto, la petrolera oficial busca "ofrecer a los clientes mayor flexibilidad y más opciones para la gestión de consumos".

El presidente de YDI, Guillermo Garat, informó en un comunicado de la empresa que “el pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos en nuestras estaciones de servicio”.

“Estamos incorporando una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander, que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”, afirmó Garat.

Cómo funciona la nueva herramienta en la app de YPF

Los usuarios que tengan habilitado el servicio DeC y cuenten con una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán realizar transferencias de fondos hacia la cuenta corriente en USD de YDI, perteneciente a Banco Santander.

La funcionalidad está disponible dentro del ecosistema de YPF Digital, y permite operar directamente desde la App de la petrolera.

Durante el proceso de transferencia, la aplicación mostrará el monto equivalente en pesos argentinos, junto con el tipo de cambio de referencia utilizado. Este valor corresponderá al dólar comprador publicado por el Banco Nación, lo que garantiza transparencia en la conversión informativa, aunque no se trate de una operación cambiaria.

Es importante destacar que los fondos en dólares transferidos sólo podrán utilizarse para consumos dentro del ecosistema de la compañía. No se habilitarán retiros en efectivo, pagos combinados con otras formas de pago ni transferencias a terceros. Además, esta modalidad no implica compra ni venta de divisas, por lo que no se considera una operación de cambio.

En caso de que se requiera una devolución, el reintegro se efectuará exclusivamente a la misma cuenta bancaria en dólares desde la cual se realizó el fondeo inicial. No se contemplan alternativas de reembolso hacia otras cuentas ni en otras monedas.

Novedades sobre el auto despacho de combustible

Este año, la compañía implementó el sistema de auto despacho de combustible en el país, aunque por ahora sólo está disponible en siete estaciones de servicio: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), una en Mendoza, una en Rosario y otra en San Juan.

Quienes utilizan esta modalidad acceden a un precio un 3% más económico, como ocurre en otros países, gracias a la reducción de costos operativos.

Además, la firma sumó un beneficio adicional: un descuento del 3% en todas las estaciones del país durante la franja horaria de 0 a 6 de la mañana, siempre que el pago se realice mediante la app oficial.

Para quienes utilizan el sistema de auto despacho en ese horario, el descuento total asciende al 6%, lo que representa un incentivo adicional para adoptar esta modalidad.

