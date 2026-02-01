Vivo | Apertura de sesiones en Laboulaye: Las principales frases del discurso de Martín Llaryora

Laboulaye se convierte este domingo en el epicentro político de Córdoba. En la ciudad del sudeste provincial, el gobernador Martín Llaryora dará su discurso anual ante legisladores, autoridades provinciales, intendentes, jefes comunales e invitados especiales, dejando formalmente inaugurado el 148° Período Legislativo.

La Apertura de Sesiones será presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto y marcará la segunda vez en la historia reciente que este acto institucional se realiza fuera de la capital provincial, en una señal política clara de federalización del poder y descentralización simbólica del esquema de gobierno.

Desde temprano, la ciudad muestra un movimiento inusual: despliegue de seguridad, operativo de tránsito, llegada de delegaciones oficiales, funcionarios provinciales, intendentes del interior y referentes políticos de distintos espacios. La sede del acto concentra la atención mediática y política, en una jornada que funciona como termómetro del clima político cordobés para 2026.

Llaryora vuelve a “alambrar” Córdoba: los ejes de la gestión con el rumbo en 2027

La apertura del período legislativo no solo tendrá contenido institucional, sino también una fuerte carga política: el discurso de Llaryora será leído como una hoja de ruta de gestión para la segunda mitad de su mandato y como la plataforma narrativa desde la cual el oficialismo buscará ordenar agenda, prioridades y discurso en un año atravesado por tensiones económicas, debates fiscales y reconfiguraciones políticas.

Visita y anuncios del gobernador en la previa

La previa estuvo marcada por una intensa agenda territorial del gobernador en el sur-sur provincial. Durante el sábado, Llaryora recorrió cuatro localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña, donde inauguró obras de infraestructura y anunció aportes para salud, educación, servicios públicos y desarrollo urbano, en el marco del Programa de Igualdad Territorial, que alcanza a doce departamentos de la provincia.

“Mi compromiso es con el sur sur, con el norte y con todo el cordón productivo que muchas veces vio demorado su crecimiento por falta de infraestructura”, afirmó el mandatario, en un mensaje que funcionó como anticipo conceptual del eje que atravesará su discurso: desarrollo territorial, equilibrio regional e inversión pública como motor de crecimiento.

Uno de los anuncios más relevantes se dio en La Cesira, donde se habilitó la segunda etapa de ampliación de la red de gas natural, con una inversión provincial de 89.880 dólares (unos 131,6 millones de pesos a valores actuales), además del anuncio de un nuevo envío de 120 millones de pesos para continuar el tendido y ampliar la cobertura del servicio.Con la presencia confirmada de funcionarios provinciales, intendentes, legisladores y referentes de la oposición, el acto en Laboulaye no será solo una ceremonia formal: será una puesta en escena del poder político cordobés y un mensaje directo hacia el interior productivo.