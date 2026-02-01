Robo en Talleres: delincuentes maniataron a un guardia y se llevaron la caja fuerte de la sede de barrio Jardín

Un grave episodio de inseguridad se registró en la sede del Club Atlético Talleres, ubicada en barrio Jardín Espinosa, donde se investiga un robo ocurrido durante la noche del sábado.

El hecho tuvo lugar en el predio situado en la intersección de las calles Avendaño y Valdivia. Según el testimonio del guardia de seguridad, cuatro personas lograron ingresar al establecimiento, lo redujeron mediante amenazas y se dirigieron hacia una de las oficinas del club, desde donde sustrajeron una caja de seguridad. Se estima que se llevaron una importante suma de dinero en moneda nacional.

Tras el asalto, el trabajador fue asistido por un servicio de emergencias médicas, que le diagnosticó politraumatismos, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Además del robo, se constataron daños materiales en el predio, entre ellos la rotura de dos portones de ingreso y destrozos en el sector de los baños. La Policía y la Justicia investigan el hecho para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.